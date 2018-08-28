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03 Марта 2014, 17:09 | Регион сегодня

В Хабаровске определились участники полуфинала Чемпионата России по футболу "Будущее зависит от тебя"

Победители полуфинальных игр в Уссурийске представят Дальний Восток на финальном этапе соревнований, который пройдет в мае в столице Олимпийских игр 2014 года - городе Сочи.
В дальневосточной столице состоялся 1-й этап Открытого чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Его победителями стали хабаровские команды из детского дома №6 и школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. Следующие – полуфинальные – игры Чемпионата пройдут 16 – 20 апреля в городе Уссурийске. 
 
С 27 февраля по 1 марта в Хабаровске проходил 1-й этап Открытого чемпионата России по футболу «Будущее зависит от тебя». В играх приняли участие 12 команд из детских учреждений городов Хабаровск и Амурск, сел Тополево, Некрасовка, Найхин, поселка Переясловка. Юные футболисты соревновались в двух возрастных группах- 2001-2002-го и 1999-2000-го годов рождения.Организаторами регионального тура выступили компания «МегаФон», Футбольный союз Хабаровского края и Хабаровский краевой центр спорта.
 
Участники соревнований сразились за право отправиться на полуфинальные игры в г. Уссурийск, которые состоятся 16-20 апреля. В младшей возрастной группе, показав результативную и яркую игру, честь представлять Хабаровский край  в полуфинале чемпионата завоевала команда «Звезда» из детского дома №6 г. Хабаровска. На втором месте  команда детского дома №22 п. Переяславка, на третьем – детский дом №33 с.Тополево. В старшей возрастной группе золото завоевала команда специальной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей г. Хабаровска. Лишь немного уступив победителям, серебряные медали получили воспитанники детского дома №4 г.Хабаровска, а бронза досталась команде детского дома №13 из г.Амурска.
 
В личном первенстве показавшие самую выдающуюся игру футболисты были отмечены кубками и призами: в младшей возрастной группе –Павел Соколов (детский дом №22),  Анатолий Макаревский (детский дом №33), Евгений Карнилов (детский дом №6); в старшей возрастной группе – Александр Наумов (детский дом №13); Александр Дюкарь (детский дом №4), Николай Шахонон (коррекционная школа-интернат №1). 
 
«Для ребят участие в Чемпионате «Будущее зависит от тебя» - огромный стимул к дальнейшему занятию спортом, - сказалпрезидент Футбольного союза Хабаровского края и главный судья соревнований Антон Шипоша. - Ониполучили массу впечатлений, сильнейшие позитивные эмоции. Я считаю, что, проводя столь масштабные соревнования для ребят с такой непростой судьбой, «МегаФон» и остальные организаторы делают огромное доброе дело. Ведь командный спорт развивает качества, которые им очень пригодятся во взрослой жизни - ответственность, дисциплинированность, упорство в достижении цели…»
 
«Чемпионат «Будущее зависит от тебя» уже стал доброй традицией в Хабаровском крае, и мы по праву гордимся этим проектом, - отметила директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. - По сравнению с прошлым годом уровень игроков значительно вырос. Подготовка команд стала серьезнее, игра красивее. На сегодняшний день наш чемпионат - единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства. И, может быть, именно эти ребята станут новыми звездами отечественного футбола».
 
Победители полуфинальных игр в Уссурийске представят Дальний Восток на финальном этапе соревнований, который пройдет в мае в столице Олимпийских игр 2014 года - городе Сочи. 
 
По традиции для победителей финальных игр «МегаФон» организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. Победители прошлого чемпионата – команды «Илалта» из Республики Бурятия и «Рица Калдахуара» из Республики Абхазия - побывали в Великобритании, где посетили футбольный клуб «Арсенал», побывали на предматчевой тренировке, встретились с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола и сходили на матч английской премьер-лиги.   
 
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «МегаФон»— один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.  В 2009 году «МегаФон» стал Генеральным партнером XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
 
Теги: благотворительность  спорт  Мегафон 


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