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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Марта, 23:17 |
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Региональные субсидии позволят сохранить количество пригородных поездов на ДВЖД
Помимо железнодорожников, участие в мероприятии приняли представители органов власти дальневосточных субъектов.
Отмечено, что традиционная проблема функционирования пригородного комплекса – убыточность – в 2016 году была преодолена. Впервые в полном объеме выпадающие доходы компании-перевозчику компенсировали все субъекты, где она представлена: Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. В том числе этому способствовала государственная поддержка в виде льготного тарифа на услуги инфраструктуры и нулевого процента НДС.
По словам начальника Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина, взаимодействие с региональными органами власти организовано на принципах партнерского сотрудничества и направлено на повышение транспортной доступности населения.
– Сегодня заключенные договоры на транспортное обслуживание населения на 2017 год позволяют удовлетворить потребность жителей регионов в перевозках в полном объеме, – сообщил он.
Следует отметить, что при выполнении объема транспортной работы в соответствии с транспортными заказами субъектов в текущем году выпадающие доходы перевозчика могут составить около 580 млн рублей. Это обусловлено установленными субъектами тарифами ниже экономически обоснованного уровня. Однако суммы, заложенные в региональные бюджеты, а также ряд принятых регионами тарифных решений позволят компенсировать ОАО «Экспресс Приморья» 98 % от необходимого объема.
Помимо объемов движения и финансовых вопросов, обсуждалось и повышение качества обслуживания.
– На развитие пассажирской инфраструктуры ДВЖД в 2016 году было направлено 589 млн рублей, – сообщил начальник службы предоставления доступа к развитию пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Сергей Фомичев. – Выполнялся ремонт вокзалов, платформ, подвижного состава, велась адаптация транспортных объектов для маломобильных групп населения и многое другое.
По информации генерального директора ОАО «Экспресс Приморья» Константина Шелухина, активно развивается система продаж билетов, а также внедряются новые транспортные услуги.
– С января заработало мобильное приложение, расширяются точки продаж с функцией безналичного расчета. Со второго квартала вводится новый сервис оплаты услуг мобильной связи в кассах и платежных аппаратах. Совместно с одним из автотранспортных предприятий реализован проект мультимодальных перевозок по принципу «бесшовности» перевозок на маршруте Надеждинская – Тавричанка. Рассматривается возможность введения с мая нового маршрута Кипарисово – Владивосток, – рассказал он.
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