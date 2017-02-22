Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 03 Марта, 23:17 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 61 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 850 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Японско-российская компания JGC Evergreen стала первым иностранным резидентом ТОР "Хабаровск"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017

Регион сегодня
03.03 |
Региональные субсидии позволят сохранить количество пригородных поездов на ДВЖД
03.03 |
Подведены итоги социально-экономического развития Колымы в 2016 году
03.03 |
По итогам 2016 года ФЦП "Курилы" исполнена на 100 процентов
03.03 |
На Сахалине границы ТОР "Горный воздух" и "Южная" могут быть расширены
03.03 |
На Сахалине применена уникальная для островного региона система интерплантинга
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:24
Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
статьи раздела
Компании
22 Февраля 2017, 14:12
Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 10:20
Дальневосточная автомечта реализована в Магадане Пока дальневосточники только мечтают об отмене таможенных пошлин, жители Магаданской области уже много лет пользуются такой привилегией
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:49
На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:40
Приморье устало продавать "Хаятт" Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля "Хаятт Владивосток Бурный" уже этим летом - торги назначены на 8 июня.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
03 Марта 2017, 18:02 | Регион сегодня

Региональные субсидии позволят сохранить количество пригородных поездов на ДВЖД

Транспортное обслуживание населения Дальнего Востока обсудили в ходе совещания по вопросам организации пригородного сообщения компанией-перевозчиком ОАО "Экспресс Приморья".

Помимо железнодорожников, участие в мероприятии приняли представители органов власти дальневосточных субъектов.

Отмечено, что традиционная проблема функционирования пригородного комплекса – убыточность – в 2016 году была преодолена. Впервые в полном объеме выпадающие доходы компании-перевозчику компенсировали все субъекты, где она представлена: Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. В том числе этому способствовала государственная поддержка в виде льготного тарифа на услуги инфраструктуры и нулевого процента НДС.

По словам начальника Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина, взаимодействие с региональными органами власти организовано на принципах партнерского сотрудничества и направлено на повышение транспортной доступности населения.

– Сегодня заключенные договоры на транспортное обслуживание населения на 2017 год позволяют удовлетворить потребность жителей регионов в перевозках в полном объеме, – сообщил он.

Следует отметить, что при выполнении объема транспортной работы в соответствии с транспортными заказами субъектов в текущем году выпадающие доходы перевозчика могут составить около 580 млн рублей. Это обусловлено установленными субъектами тарифами ниже экономически обоснованного уровня. Однако суммы, заложенные в региональные бюджеты, а также ряд принятых регионами тарифных решений позволят компенсировать ОАО «Экспресс Приморья» 98 % от необходимого объема.

Помимо объемов движения и финансовых вопросов, обсуждалось и повышение качества обслуживания.

– На развитие пассажирской инфраструктуры ДВЖД в 2016 году было направлено 589 млн рублей, – сообщил начальник службы предоставления доступа к развитию пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Сергей Фомичев. – Выполнялся ремонт вокзалов, платформ, подвижного состава, велась адаптация транспортных объектов для маломобильных групп населения и многое другое.

По информации генерального директора ОАО «Экспресс Приморья» Константина Шелухина, активно развивается система продаж билетов, а также внедряются новые транспортные услуги.

– С января заработало мобильное приложение, расширяются точки продаж с функцией безналичного расчета. Со второго квартала вводится новый сервис оплаты услуг мобильной связи в кассах и платежных аппаратах. Совместно с одним из автотранспортных предприятий реализован проект мультимодальных перевозок по принципу «бесшовности» перевозок на маршруте Надеждинская – Тавричанка. Рассматривается возможность введения с мая нового маршрута Кипарисово – Владивосток, – рассказал он.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ДВЖД  транспорт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Финансы
21 Февраля 2017, 16:34
Скимминг, фишинг, фарминг, вишинг и "нигерийские письма" дошли до Дальнего Востока На Дальнем Востоке за два года раскрыто 10 случаев скимминга и хакерских атак на банковские счета клиентов
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
20 Февраля 2017, 09:05
ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:45
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:35
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности.
статьи раздела
Вкус жизни
16 Февраля 2017, 17:03
Заповедник "Магаданский": Прикоснуться к первозданной жизни Магаданская земля - Magterra - для многих это неизведанная земля (Terra Incognita). Что же мы знаем о ней?
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика