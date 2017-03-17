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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Апреля, 05:19 |
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"Аггреко Евразия" выводит на рынок мобильную электростанцию на мультигазовом топливе
Так в 2017 компания выводит на рынок мобильную электростанцию на мультигазовом топливе. Природный и сжиженный газ, а также попутный нефтяной газ — экономически эффективные виды топлива для производства электроэнергии.
Мультигазовые электростанции Аггреко удовлетворяют долгосрочные и среднесрочные потребности в электроэнергии. Они отлично подходят для применения в отдаленных труднодоступных регионах, где отсутствует электросетевая инфраструктура, и эффективно работают при низких температурах окружающей среды
Газовые генераторы этой серии заключены в 2 специально сконструированных мобильных контейнера размером 20 футов каждый и имеют модульную конструкцию с возможностью штабелирования. Эта особенность обеспечивает мобильность, а также масштабируемость мощностей в зависимости от текущих требований.
Помимо универсальности оборудования с точки зрения используемых видов топлива и их составов: природный газ, СПГ, попутный нефтяной газ, эти установки обладают высоким уровнем КПД = 43,1%, что позволяет снижать затраты на производство электроэнергии.
Модульное генерирующее оборудование, которое использует несколько видов топлива, выходит для потребителя на первый план. Благодаря целостному и гибкому подходу к электрообеспечению и применению различных видов топлива, перебои в энергоснабжении уходят в прошлое.
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Аггреко Евразия» предоставляет комплексные услуги по обеспечению гибкого мобильного энергоснабжения, промышленного охлаждения и обогрева для предприятий нефтегазовой и горнорудной отраслей, производственных площадок и инфраструктурных объектов. Компания работает на территории СНГ с 2008 года, имеет представительства в России, Азербайджане и Казахстане. Головной офис Aggreko plc находится в Шотландии. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже (код AGK.L) и входит в индекс FTSE.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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