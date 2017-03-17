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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первым рейсом из Магадана в Петропавловск-Камчатский отправились два десятка пассажиров
Колымский губернатор пожелал приятного полета пассажирам нового рейса
Губернатор Владимир Печеный и генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик дали старт новому авиарейсу по маршруту «Магадан – Петропавловск-Камчатский». Открытие этого направления, вкупе с подписанием соглашения о взаимном сотрудничестве между туристскими информационными центрами Магаданской области и Камчатского края, значительно увеличивает привлекательность обоих регионов как для туристов из Дальневосточного федерального округа, так и для жителей всей России.
«В рамках проекта «Восточное кольцо России» мы совместными усилиями регионов реализуем наши туристические возможности, призванные привлечь жителей других регионов России на Дальний Восток. Предметом договора является разработка конкретных туров, которые будут продаваться в Магадане, на Камчатке и по всей стране. Мы приняли решение, что главными событиями этого года для развития въездного туризма станут «Золотой фестиваль» и соревнования по промывке золота. Кроме того, ключевые мероприятиями, которые привлекут туристов, - наши национальные праздники Хэбденек и Бакылдыдяк. Вместе с этнографическими проектами это позволит туристам познакомиться с бытом коренных малочисленных народов Севера. Также для приезжих будут интересны природные красоты, которыми богата Колыма, – заповедник «Магаданский», лежбище сивучей и другие достопримечательности региона. Поэтому с открытием рейса возможность по доступным ценам посещать другие регионы и в то же время привлекать туристов из других регионов, становится реальной. А наши туркомпании должны активно включаться в реализацию этих проектов, и тогда уже в этом году мы почувствуем от них отдачу», - сказал глава территории.
Директор Камчатского туристского информационного центра Сергей Бычков отметил, что Магаданская область, как и Камчатка очень привлекательна для туристов, как из центральных регионов страны, так и из соседних краев и областей.
Компания «Аврора», открывшая новый рейс, представила для реализации на Колыме еще один проект. Суть его – в восстановлении сети внутриобластного авиасообщения между Магаданом и окружными центрами территории. Компания предлагает свои услуги в качестве оператора, а собственником самолетов и аэропортовых комплексов остается область.
А сегодня первым рейсом из Магадана в Петропавловск-Камчатский отправились два десятка пассажиров. Продолжительность полета 1 час 30 минут. Рейс является субсидированным, цена билета от 2800 до 4500 рублей. Воздушное судно Bombardier Dash 8-Q400, на котором осуществляется перелет, обладает низким уровнем шума и высокой скоростью полета, что в сочетании с экономичностью турбовинтового самолета дает ему преимущество перед реактивными лайнерами при эксплуатации на коротких маршрутах.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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