|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Апреля, 05:19 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Берингия-2017": чукотские каюры возвращаются домой
Во вторник, вертолетом, группу доставят в поселок Провидение, что на севере ЧАО. Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2017».
«Очень хорошая гонка получилась! Коллектив дружный, сплоченный, грамотный, как волонтёры, так и каюры. Нас хорошо здесь встретили. Организация и обеспечение "Берингии-2017" на высшем уровне. И собаки были с кормом, и люди ни разу голодными не остались. Нам очень понравилось. Надеюсь, в следующем году у нас всё получится, и мы снова прилетим на Камчатку», – рассказал перед вылетом Николай Калянто.
Камчатские участники гонки, за исключением Германа Айначгина и Ивана Нивани, уже дома. Каюры Олюторского района пока остаются в Тиличиках.
«Завтра, 4 апреля, Герман Айначгин поедет домой в село Хаилино, а вот Иван Нивани пока останется в райцентре. Причина задержки – сложные метеоусловия. В выходные на перевале шел сильный снег, сейчас – метель. Выезд домой, в село Ачайваям, запланирован на четверг. Но это при условии, что погода позволит. Ну а пока каюры отдыхают. Накануне в районном доме культуры прошел концерт, на котором чествовали земляков берингийцев. От администрации района и районного совета по делам КМНС участникам "Берингии" вручили памятные подарки и благодарственные письма», - сказали в оргкомитете.
На финише в Усть-Камчатске Иван Нивани заявил, что теперь постоянно будет ездить на собаках к Герману Айначгину. Каюры хоть и живут в одном районе, но в гостях друг у друга ни разу не были. Между Хаилино и Ачайваямом 250 километров.
«Если мои собаки так хорошо на гонке прошли 173 километра, то думаю, нам и 250 км не страшны. Столько лет на них гонял, а не знал, что они у меня такие молодцы. За пару дней, думаю, запросто дойду до Германа», – поделился Иван Нивани.
- "Берингия-2017": чукотские каюры возвращаются домой
- Первым рейсом из Магадана в Петропавловск-Камчатский отправились два десятка пассажиров
- "Аггреко Евразия" выводит на рынок мобильную электростанцию на мультигазовом топливе
- Александр Галушка отметил низкую степень проработки комплексных планов Приморья и Сахалина
- Клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
- На Дальнем Востоке гнезда аиста спасают от медведей
- На Дальнем Востоке будут созданы фонды инвестиций в проекты в сфере горнодобычи и строительства
- Назначен новый председатель Дальневосточного банка Сбербанка
- Более 200 проектов профинансировано с начала работы программы льготного кредитования МСП на Дальнем Востоке
- Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке и увеличивает максимальную сумму кредита
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.