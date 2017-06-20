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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:06 |
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Лучших журналистов проекта Медиаполигон "Дальний Восток. Созидатели" пригласят на ВЭФ
Штабы участников вышли на связь из каждого региона в режиме онлайн и поприветствовали остальных в прямом эфире, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" организаторы.
Менеджеры всех девяти регионов Дальнего Востока кратко рассказали о своих планах на неделю проекта, программе и поприветствовали коллег.
— Этот проект дает нам возможность послушать интересные лекции из разных городов и узнать друг о друге без посредников – расширить базу знакомств, творческих связей и завести друзей, – отметил главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин.
Приветственное слово также выразил руководитель общественного совета Минвостокразвития РФ, генеральный директор фонда «Соработничество» Сергей Габестро.
— Мы ведем большую гуманитарную программу во всех регионах Дальнего Востока – «В добром крае – добрые дела». В рамках этой программы, основная задача – оказать поддержку тем людям, которые своими делами делают этот мир комфортным для жизни, таким, каким мы бы хотели передать его своим детям. Я предлагаю описать жизнь людей таким образом, чтобы они сами прочитали о себе. Чтобы они поняли, что вокруг них много и много таких же соработников, как они. Я уверен, что по результатам проекта, мы все проснемся немножко в другом крае, немножко в другой стране, – рассказал Сергей Габестро.
Отметим, что по инициативе фонда «Соработничество» будет создан небольшой фонд по поддержке журналистов, которые качественно, ярко смогут описать жизнь и работу созидателей. По словам Габестро, лучшие журналисты будут награждены призами и поездкой на Восточно-экономический форум.
— По итогам проекта, будут выбраны несколько созидателей, которые отправятся на Восточно-экономический форум в сентябре. Мы также организуем фотовыставку в каждом регионе Дальнего Востока и покажем всей России наших героев и их дела, – заключила продюсер проекта Наталья Телегина.
После торжественной части состоялась дискуссия на тему «Журналистика и сообщества: как мы вместе делаем историю», которая транслировалась из Хабаровска.
Напомним, что Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» будет проходить с 3 по 8 июля. Неделя проекта будет включать массу мероприятий, как для участников, так и для СМИ и активных горожан Дальнего Востока.
Завершится семинар 24-часовой мультимедийной трансляцией «Дальний Восток. Созидатели-24», которая пройдет 7 июля с 6:00 до 8 июля 6:00 2017 года. Сотни участников расскажут о самых интересных и живых людях Дальнего Востока одновременно из разных городов в течение целых суток.
Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» пройдет в рамках Программы Общественного совета «В добром крае – добрые дела!» при содействии Минвостокразвития России, Фонда «Соработничество», Фонда президентских грантов и сетевой платформы «Восточный вектор».
Цель проекта Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» — показать, что Россия — это не только «дураки и дороги», но и настоящие люди, которые делают настоящие дела. Героями во Владивостоке станут директор музея им. Арсеньева Виктор Шалай, организатор фестиваля исторической реконструкции Владивостокская крепость Роман Метревели, руководитель Владивостокской школы современного искусства Яна Гапоненко и многие другие общественные деятели, благотворители, активисты.
В программе Медиаполигона запланированы лекции о тенденциях современной журналистики, интерактивные дискуссии и круглые столы, вебинары, а также практические интенсивы для журналистов, общественников, гражданских активистов и горожан. Во Владивостоке площадкой проведения станет молодежная библиотека «БУК».
Досье "Дальневосточного капитала": Проект Медиаполигон «Созидатели» начался в 2011 году и прошел в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Минске (Белоруссия), Перми, Челябинске, Самаре, Ереване (Армения), Ростове-на-Дону и Тюмени. Проект зарекомендовал себя как ключевое событие для молодого сообщества журналистов, стремящихся повышать свою квалификацию и следить за ситуацией в современных медиа.
Социальные сети проекта:
FB: https://www.facebook.com/groups/24poligon
Сайт: http://mediapolygon.ru/
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