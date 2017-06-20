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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:05 |
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В ТОР "Камчатка" возьмутся за глубокую переработку рыбы и морепродуктов
На территориях опережающего развития инвесторы намеренны запустить проекты с общим объемом инвестиций 820 млн рублей.
В ТОР «Камчатка» планируется реализовать такие проекты, как создание комплекса глубокой переработки рыбы и морепродуктов и организация рыбного хозяйства.
В ТОР «Надеждинская» планируется наладить производство продукции из рыбы и морепродуктов.
Для реализации проектов в Свободном порту Владивосток подано 5 заявок с объемом инвестиций более 6 млрд рублей.
Инвесторы намерены использовать преференции особого экономического режима и реализовать инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства, обслуживания автомобилей, грузоперевозок и активного отдыха.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 678 заявок с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн рублей и перспективой создать более 82 тысяч рабочих мест.
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