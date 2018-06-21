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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Июля, 00:00 |
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На Дальнем Востоке будет создано 44 новых предприятий по производству продуктов питания
Новые инструменты экономического развития могут стать дополнительным стимулом обеспечения продовольственной безопасности Дальнего Востока. Об этом рассказал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на выездном совещании Секретаря Совета Безопасности России в Южно-Сахалинске.
Вице-премьер напомнил, что на Дальнем Востоке начал работать Свободный порт Владивосток, создано 13 территорий опережающего развития, оказана инфраструктурная поддержка 13 инвестиционным проектам, 9 проектов профинансированы Фондом развития Дальнего Востока. По словам вице-премьера, общее количество проектов, реализуемых в рамках описанных инструментов развития, более 270. «Это значит, что на Дальнем Востоке будет создано 270 новых предприятий.
Общий объем инвестиций, которые будут осуществлены в рамках этого строительства, уже сегодня составляет более 1 трлн рублей. Будут созданы 65 тысяч рабочих мест. При этом мультипликатор государственных инвестиций к частным составил 1 к 12. Конечно же, в рамках этих проектов, строятся новые линии электропередач, решаются вопросы по обеспечению продовольственной безопасности.
Планируется простроить 44 предприятия по производству продуктов питания с общим объемом инвестиций 86 млрд рублей. 15 предприятий будут построены уже к концу будущего года. На Дальнем Востоке можно и нужно развивать производство зерновых культур, мяса, молока, овощей», - подчеркнул Юрий Трутнев.
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