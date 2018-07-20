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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:24 |
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Первое размещение биржевых облигаций состоялось в инвестиционной системе "Восход"
Торжественная церемония, в которой принял участие Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, началась с традиционного удара в биржевой колокол.
Первым эмитентом размещенных на «Восходе» биржевых облигацией объемом 100 млн рублей выступила компания «Авиатерминал», дочерняя компания ОАО «Хабаровский аэропорт» – главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый). Новый инструмент позволит привлечь финансирование в проект реконструкции действующего международного пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска. Объем собранных в рамках дебютного размещения заявок превысил запланированный объем книги заявок на 43 млн рублей.
Инвестиционная система «Восход» – быстрая, удобная, интуитивно понятная платформа для эмитентов и инвесторов, заключение сделок осуществляется в несколько кликов с использованием компьютеров и мобильных устройств. Предназначена для привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся компании и проекты дальневосточного региона, в том числе реализуемые в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток. ИС «Восход» объединяет в себе уникальную региональную экспертизу ФРДВ и обеспечивает доступ инвесторам к перспективным проектам Дальнего Востока, прошедшим государственную проверку.
Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил участников пилотного размещения и призвал наполнить инвестиционную систему «Восход» новыми хорошими проектами, которых на Дальнем Востоке много.
«Запуск новой торговой площадки - важная веха в истории развития Дальнего Востока и российского финансового рынка. В течение всего одного дня были собраны заявки инвесторов из 33 городов России на сумму более 140 миллионов рублей без какой-либо рекламы. Это небольшой объем, но важный прецедент для рынка частных сбережений объемом 23 триллиона рублей. Как государственный фонд, мы заинтересованы, чтобы эта площадка позволила выйти на рынок капитала дальневосточным компаниям, шестнадцать из которых уже подали заявки на размещение», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
«Официальный старт инвестиционной системы «Восход» - это первый и важный шаг к повышению доступности финансовых услуг и активному включению населения Дальнего Востока, имеющего все предпосылки к тому, чтобы стать региональным финансовым центром, в инвестиционный процесс. Мы планируем расширять инструменты и опции системы, а также активно подключать новых партнеров, в том числе из стран АТР», - заявил президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов. Первыми партнерами НП РТС в реализации проекта выступили компании ФГ БKC и ИК «Фридом Финанс».
«Нам интересно воспользоваться возможностями этого финансового ресурса, ориентированного именно на привлечение венчурного капитала в Дальний Восток и Байкальский регион. Размещаясь на инвестплощадке «Восход», мы получили опыт привлечения средств за счет эмиссии на «упрощенных» условиях, в краткие сроки – подготовка заняла всего лишь около двух недель. Лучший способ изучить новое предложение на рынке – испытать его на практике, отработав предложенный механизм, что мы и сделали», – прокомментировал итоги размещения председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.
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