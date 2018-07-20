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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 18 Августа, 01:37 |
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Конференция "Нефть и газ Сахалина 2016": если вы можете думать – думайте по-крупному
С этих тезисов начал свое вступительное слово в сессии «Планы, развитие, инновации» ее модератор - Евгений Амбросов, старший исполнительный вице-президент ПАО «Совкомфлот». И его идею продолжили его соратники - крупнейшие операторы региона Вадим Панин, менеджер по инфраструктурным проектам и логистике Sakhalin Energy Investment Company Ltd, Алексей Ферт, управляющий директор ООО «Порт Поронайск», Василий Книгницкий, председатель Совета директоров ОАО «Корсаковский морской торговый порт» и другие. В своих докладах эксперты руководствовались мыслью, что преступно придумать хороший проект и не реализовывать его. ООО «Порт Поронайск» представил информацию о внедрении первого этапа комплексной программы реконструкции и модернизации портовой инфраструктуры как в рамках конференционной программы, так и в рамках выставочной экспозиции.
На этом подходе в решении профессиональных задач настаивают и спикеры второй сессии «Повышение эффективности и нефтеотдачи», которая в основном состояла из представителей зарубежных компаний, представляющих на российском рынке лучшие примеры внедрений. Ключевым докладом сессии можно считать выступление Зарины Шакуровой (руководителя группы по поддержке переходного периода Финансового директората, компания Норт Каспиан Оперейтинг Компани, НКОК), который раскрывал как вопрос эффективной инвестиционной деятельности, так и проблемы эффективного анализа потенциальных рисков.
Работа конференции продолжилась сессией производства СПГ и нефте-газопереработки. Среди выступающих наиболее ярким было выступление Валерия Болтика (директор ПСК «Сахалин») с анонсом проекта СПГ заводов на Сахалине при поддержке Корпорации развития Сахалинской области.
Заключительной частью конференции стала дискуссия по вопросам промышленной и экологической безопасности нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке России. Целью работы специалистов этого сектора является эффективная оценка состояния окружающей среды в окрестностях заводов и нахождение максимально результативных мер по предотвращению возможных загрязнений. Среди докладчиков сессии представители Международного Союза Сохранения Природы, Института морской геологии и геофизики ДВО РАН, корпоративные менеджеры по экологической безопасности Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
Итоги конференции подвели Мария Белова (старший аналитик Vygon Consulting) и Майкл Брэдшоу (профессор мировой энергетики Warwick Business School).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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