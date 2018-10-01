Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 03 Октября, 17:01 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 75 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кузбасс нацелился на восток
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018

Регион сегодня
03.10 |
"Аврора" возобновляет полеты из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре
03.10 |
Нового главу столицы Приморья выберут в начале декабря
03.10 |
Максим Талюк, директор макрорегиона "Дальний Восток" Почта Банка: Наша миссия - всегда быть рядом с клиентом
03.10 |
В Хабаровском крае в "Скифагро-ДВ" привезли первое поголовье свиней
03.10 |
Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС в Приморье
статьи раздела
Регион сегодня
01 Октября 2018, 13:50
Авиаперевозчик решил продолжить летать из Владивостока в Москву Ранее компания планировала работать по этому направлению только в летний сезон. В настоящее время начались продажи авиабилетов по сниженным тарифам
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:41
Урожай на полях ВЭФ Делегация Хабаровского края на форуме была одной из самых представительных
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:35
Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
статьи раздела
Тема номера
28 Сентября 2018, 18:20
Камчатка: быть началом России Как театр начинается с вешалки, так Восточный экономический форум (ВЭФ) - с Улицы Дальнего Востока. В этом году - тем более: Улица открыла форум за два дня до начала деловой программы.
статьи раздела
Регион сегодня
28 Сентября 2018, 17:56
Владивосток вернул себе статус наиболее протестного города Кремль готов отдать власть в регионах более лояльной и системной ЛДПР, тогда как победы представителей КПРФ на губернаторских выборах по-прежнему сродни политическому "землетрясению"
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
03 Октября 2018, 11:58 | Регион сегодня |

Максим Талюк, директор макрорегиона "Дальний Восток" Почта Банка: Наша миссия - всегда быть рядом с клиентом

В 2016 году на российском рынке банковских услуг появился новый мощный игрок - Почта Банк. Интеграция со структурой "Почты России" в короткий срок позволила обеспечить широкий географический охват, сделав финансовые услуги более доступными даже в небольших и удаленных населенных пунктах.

О планах работы Почта Банка на Дальнем Востоке в интервью журналу «Дальневосточный Капитал» рассказал директор макрорегиона «Дальний Восток» Почта Банка Максим ТАЛЮК.

- Максим, мы встречаемся с вами на площадке ВЭФ-2018, насколько полезным было для Почта Банка участие в форуме?

- Для нас форум прошел продуктивно. У меня состоялись встречи с руководителями Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. Мы обсуждали вопросы развития сети Почта Банка в этих регионах, возможные совместные проекты, договорились о том, как будем вместе двигаться, чтобы сделать финансовые услуги еще доступнее даже жителям отдаленных населенных пунктов. У региональных правительств в этом особая заинтересованность, а Почта Банк может выступить очень полезным партнером в решении этой социально значимой задачи. В этом и состоит основная миссия Почта Банка - быть рядом со всеми нашими клиентами, включая самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Поэтому мы активно развиваем свое присутствие на Дальнем Востоке, независимо от количества жителей, проживающих в конкретном населенном пункте. В настоящее время у нас есть соглашения о сотрудничестве со всеми дальневосточными субъектами Федерации.

- Какие планы у банка по расширению сети в Дальневосточном округе? Сегодня многие ваши коллеги ее оптимизируют, уходят из небольших населенных пунктов.

- Мы начали работать на Дальнем Востоке в марте 2017 года. За год с небольшим в регионе было создано более 500 точек обслуживания клиентов, а к концу 2018 года мы планируем выйти на отметку более чем в 700.

Поясню принципы построения нашей сети. Мы развиваем несколько форматов присутствия. Первый - флагманские клиентские центры. Они расположены на наиболее оживленных улицах крупнейших городов России. Их посетителям доступен весь спектр услуг банка. Большинство же наших точек облуживания располагаются на базе почтовых отделений. В более крупных из них установлены банкоматы, а клиентов консультируют сотрудники банка. В небольших отделениях почтовой связи функцию агентов Почта Банка выполняют работники «Почты России», а оплачивать товары и услуги, либо вносить или снимать денежные средства можно с помощью терминалов.

Важная особенность нашего банка - мы «заходим» не только в крупные города. Сегодня около 90% точек обслуживания клиентов Почта Банка располагаются в населенных пунктах менее чем с 30 тысячами жителей. Но на Дальнем Востоке мы пошли еще дальше, открыв пункты обслуживания клиентов даже там, где количество жителей составляет менее 500 человек. Развитие сети в малых населенных пунктах останется приоритетом Почта Банка и в дальнейшем - на карте Дальнего Востока еще немало мест, где в нас нуждаются. Спрос на финансовые услуги есть везде. Главное условие для открытия точки обслуживания Почта Банка - это стабильный доступ в интернет в конкретном населенном пункте.

Недавно мы презентовали еще один формат - представительство банка в МФЦ. Сейчас банк ведет активные переговоры по открытию клиентских центров в МФЦ во всех регионах. Такие договоренности достигнуты с Чукотским АО, близки к завершению переговоры с еще рядом субъектов Дальнего Востока. Всего до конца 2019 года будет открыто 300 представительств банка в МФЦ по всей стране.

- Правильно ли будет сказать, что благодаря появлению Почта Банка финансовые операции, которыми раньше занимались специалисты «Почты России», переведены в электронный формат?

- Для «Почты России» финансовые операции, например, оплата квитанций или денежные переводы, не являлись «профильными» функциями. Поэтому я бы сказал немного по-другому: приходя в населенный пункт через отделение почтовой связи, Почта Банк серьезно расширяет спектр доступных людям финансовых услуг, а также упрощает процесс оказания таких услуг. А если в роли агентов Почта Банка выступают хорошо знакомые людям операторы отделений почтовой связи, это способствует росту доверия к нашему банку.

- Что Вы считаете основными конкурентными преимуществами Почта Банка?

- Уникальность Почта Банка, как я уже сказал, в том, что он всегда рядом с клиентом. Второй важный момент - это простые и понятные людям банковские продукты: вклады с хорошей процентной ставкой, привлекательная «гарантированная» ставка по кредитам, кредитные карты с длительным льготным периодом до 120 дней и многое другое.

Продукты Почта Банка рассчитаны на все категории клиентов и максимально учитывают их потребности. Так, для пенсионеров, получающих пенсию на карту Почта Банка, есть целый пакет преимуществ: кэшбэк при оплате отдельных видов товаров и услуг, начисление процентов на остаток на счете, специальные условия по вкладам и кредитам, и программы лояльности. Приведу пример. У нас есть полезная услуга - «Линия заботы», с помощью которой наши клиенты-пенсионеры могут абсолютно бесплатно получить консультации по юридическим, социальным, медицинским вопросам. Для этого необходимо всего лишь обратиться на бесплатную горячую линию.

Мы работаем со всеми категориями клиентов - от школьников до пенсионеров. Да, вы не ослышались - школьникам Почта Банк предлагает мобильное приложение «Почта Банк. Младший» и виртуальную карту, которая привязывается к счету родителя, что позволяет им полностью контролировать все расходы ребенка. Через свой смартфон школьник сможет оплачивать как онлайн услуги, совершать по просьбе родителей платежи за ЖКХ или интернет, так и делать покупки в обычных магазинах. Тем самым мы не только даем удобный сервис, но и прививаем детям азы финансовой грамотности и бережное отношение к денежным средствам.

- Не так давно Почта Банк начал работать с малым бизнесом. Какие услуги наиболее востребованы предпринимателям на Дальнем Востоке?

- Первым шагом в работе с малым бизнесом стало внедрение возможности круглосуточного доступа к услуге расчетно-кассового обслуживания. Причем для этого предпринимателю даже не нужно посещать офис Почта Банка, наш сотрудник выезжает к клиенту сам. При открытии расчетного счета мы выпускаем бесплатную корпоративную карту Visa Business с бесконтактной технологией оплаты. Карта имеет полный функционал безналичной оплаты и работы с наличными. На остаток по счету начисляется 5% годовых. Мы обеспечиваем качественный сервис обслуживания в удаленных каналах (интернет-банк «Почта Банк Бизнес», мобильное приложение). При этом для удаленного обслуживания не нужны ни токены, ни флешки. Подтверждение операций происходит с помощью SMS-кодов, что гарантирует дополнительную безопасность.

Для торговых предприятий особое преимущество - самоинкассация - внесение выручки через широкую сеть банкоматов Почта Банка без комиссии в любое удобное время. В рамках 54-ФЗ мы совместно с ОФД «Мультикарта» подготовили для клиентов специальное предложение - онлайн-кассы с оператором фискальных данных и фискальными накопителями - от 16 тысяч рублей.

- Участвует ли Почта Банк в проекте по внедрению социальной карты «Приморец», который инициирован властями Приморского края?

- Обсуждение деталей сотрудничества по этому проекту еще продолжается. Добавлю, что у Почта Банка уже есть опыт реализации аналогичных проектов в нескольких регионах России. На выпускаемые на базе Почта Банка карты производится зачисление социальных выплат, а кроме того, такая карта дает владельцу не только право на получение различных скидок и льгот, но и возможность пользоваться широким спектром услуг Почта Банка.

- Какова кадровая политика Почта Банка на Дальнем Востоке? Где вы набираете сотрудников?

- «Кадрового голода» мы, несмотря на активное развитие сети, не ощущаем. Мы с удовольствием принимаем и опытных сотрудников, и выпускников вузов. Каналы поиска персонала также самые разные: от кадровых агентств до «сарафанного радио», когда наши сотрудники или клиенты рассказывают об имеющихся у нас вакансиях своим знакомым. Часто обращаемся за помощью в поиске людей к местным администрациям, которые охотно идут нам навстречу. Со своей стороны, мы всегда рады новым сотрудникам и всячески готовы способствовать их профессиональному росту.

- Почта Банк - один из пионеров внедрения биометрических технологий. Как это направление развивается на Дальнем Востоке?

- Сейчас по всей стране у нас более 120 отделений, в которых можно сдать биометрические данные в единую систему. До конца года их число вырастет до 400. На Дальнем Востоке сдать биометрию граждане могут в наших отделениях во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Якутске. Люди уже активно включились в процесс. Уверен, за этими технологиями - будущее, только требуется время, чтобы люди к ним привыкли. 

Артем СТРОГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

Теги: почта россии  Мультикарта  Почта Банк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
28 Сентября 2018, 17:11
Бриллианты "Сделано в Приморье" Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
03 Сентября 2018, 13:47
Бизнес Приморья опирается на Гарантийный фонд Благодаря поддержке Фонда в регионе реализуется ряд проектов
статьи раздела
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика