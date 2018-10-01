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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 03 Октября, 17:01 |
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Максим Талюк, директор макрорегиона "Дальний Восток" Почта Банка: Наша миссия - всегда быть рядом с клиентом
О планах работы Почта Банка на Дальнем Востоке в интервью журналу «Дальневосточный Капитал» рассказал директор макрорегиона «Дальний Восток» Почта Банка Максим ТАЛЮК.
- Максим, мы встречаемся с вами на площадке ВЭФ-2018, насколько полезным было для Почта Банка участие в форуме?
- Для нас форум прошел продуктивно. У меня состоялись встречи с руководителями Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. Мы обсуждали вопросы развития сети Почта Банка в этих регионах, возможные совместные проекты, договорились о том, как будем вместе двигаться, чтобы сделать финансовые услуги еще доступнее даже жителям отдаленных населенных пунктов. У региональных правительств в этом особая заинтересованность, а Почта Банк может выступить очень полезным партнером в решении этой социально значимой задачи. В этом и состоит основная миссия Почта Банка - быть рядом со всеми нашими клиентами, включая самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Поэтому мы активно развиваем свое присутствие на Дальнем Востоке, независимо от количества жителей, проживающих в конкретном населенном пункте. В настоящее время у нас есть соглашения о сотрудничестве со всеми дальневосточными субъектами Федерации.
- Какие планы у банка по расширению сети в Дальневосточном округе? Сегодня многие ваши коллеги ее оптимизируют, уходят из небольших населенных пунктов.
- Мы начали работать на Дальнем Востоке в марте 2017 года. За год с небольшим в регионе было создано более 500 точек обслуживания клиентов, а к концу 2018 года мы планируем выйти на отметку более чем в 700.
Поясню принципы построения нашей сети. Мы развиваем несколько форматов присутствия. Первый - флагманские клиентские центры. Они расположены на наиболее оживленных улицах крупнейших городов России. Их посетителям доступен весь спектр услуг банка. Большинство же наших точек облуживания располагаются на базе почтовых отделений. В более крупных из них установлены банкоматы, а клиентов консультируют сотрудники банка. В небольших отделениях почтовой связи функцию агентов Почта Банка выполняют работники «Почты России», а оплачивать товары и услуги, либо вносить или снимать денежные средства можно с помощью терминалов.
Важная особенность нашего банка - мы «заходим» не только в крупные города. Сегодня около 90% точек обслуживания клиентов Почта Банка располагаются в населенных пунктах менее чем с 30 тысячами жителей. Но на Дальнем Востоке мы пошли еще дальше, открыв пункты обслуживания клиентов даже там, где количество жителей составляет менее 500 человек. Развитие сети в малых населенных пунктах останется приоритетом Почта Банка и в дальнейшем - на карте Дальнего Востока еще немало мест, где в нас нуждаются. Спрос на финансовые услуги есть везде. Главное условие для открытия точки обслуживания Почта Банка - это стабильный доступ в интернет в конкретном населенном пункте.
Недавно мы презентовали еще один формат - представительство банка в МФЦ. Сейчас банк ведет активные переговоры по открытию клиентских центров в МФЦ во всех регионах. Такие договоренности достигнуты с Чукотским АО, близки к завершению переговоры с еще рядом субъектов Дальнего Востока. Всего до конца 2019 года будет открыто 300 представительств банка в МФЦ по всей стране.
- Правильно ли будет сказать, что благодаря появлению Почта Банка финансовые операции, которыми раньше занимались специалисты «Почты России», переведены в электронный формат?
- Для «Почты России» финансовые операции, например, оплата квитанций или денежные переводы, не являлись «профильными» функциями. Поэтому я бы сказал немного по-другому: приходя в населенный пункт через отделение почтовой связи, Почта Банк серьезно расширяет спектр доступных людям финансовых услуг, а также упрощает процесс оказания таких услуг. А если в роли агентов Почта Банка выступают хорошо знакомые людям операторы отделений почтовой связи, это способствует росту доверия к нашему банку.
- Что Вы считаете основными конкурентными преимуществами Почта Банка?
- Уникальность Почта Банка, как я уже сказал, в том, что он всегда рядом с клиентом. Второй важный момент - это простые и понятные людям банковские продукты: вклады с хорошей процентной ставкой, привлекательная «гарантированная» ставка по кредитам, кредитные карты с длительным льготным периодом до 120 дней и многое другое.
Продукты Почта Банка рассчитаны на все категории клиентов и максимально учитывают их потребности. Так, для пенсионеров, получающих пенсию на карту Почта Банка, есть целый пакет преимуществ: кэшбэк при оплате отдельных видов товаров и услуг, начисление процентов на остаток на счете, специальные условия по вкладам и кредитам, и программы лояльности. Приведу пример. У нас есть полезная услуга - «Линия заботы», с помощью которой наши клиенты-пенсионеры могут абсолютно бесплатно получить консультации по юридическим, социальным, медицинским вопросам. Для этого необходимо всего лишь обратиться на бесплатную горячую линию.
Мы работаем со всеми категориями клиентов - от школьников до пенсионеров. Да, вы не ослышались - школьникам Почта Банк предлагает мобильное приложение «Почта Банк. Младший» и виртуальную карту, которая привязывается к счету родителя, что позволяет им полностью контролировать все расходы ребенка. Через свой смартфон школьник сможет оплачивать как онлайн услуги, совершать по просьбе родителей платежи за ЖКХ или интернет, так и делать покупки в обычных магазинах. Тем самым мы не только даем удобный сервис, но и прививаем детям азы финансовой грамотности и бережное отношение к денежным средствам.
- Не так давно Почта Банк начал работать с малым бизнесом. Какие услуги наиболее востребованы предпринимателям на Дальнем Востоке?
- Первым шагом в работе с малым бизнесом стало внедрение возможности круглосуточного доступа к услуге расчетно-кассового обслуживания. Причем для этого предпринимателю даже не нужно посещать офис Почта Банка, наш сотрудник выезжает к клиенту сам. При открытии расчетного счета мы выпускаем бесплатную корпоративную карту Visa Business с бесконтактной технологией оплаты. Карта имеет полный функционал безналичной оплаты и работы с наличными. На остаток по счету начисляется 5% годовых. Мы обеспечиваем качественный сервис обслуживания в удаленных каналах (интернет-банк «Почта Банк Бизнес», мобильное приложение). При этом для удаленного обслуживания не нужны ни токены, ни флешки. Подтверждение операций происходит с помощью SMS-кодов, что гарантирует дополнительную безопасность.
Для торговых предприятий особое преимущество - самоинкассация - внесение выручки через широкую сеть банкоматов Почта Банка без комиссии в любое удобное время. В рамках 54-ФЗ мы совместно с ОФД «Мультикарта» подготовили для клиентов специальное предложение - онлайн-кассы с оператором фискальных данных и фискальными накопителями - от 16 тысяч рублей.
- Участвует ли Почта Банк в проекте по внедрению социальной карты «Приморец», который инициирован властями Приморского края?
- Обсуждение деталей сотрудничества по этому проекту еще продолжается. Добавлю, что у Почта Банка уже есть опыт реализации аналогичных проектов в нескольких регионах России. На выпускаемые на базе Почта Банка карты производится зачисление социальных выплат, а кроме того, такая карта дает владельцу не только право на получение различных скидок и льгот, но и возможность пользоваться широким спектром услуг Почта Банка.
- Какова кадровая политика Почта Банка на Дальнем Востоке? Где вы набираете сотрудников?
- «Кадрового голода» мы, несмотря на активное развитие сети, не ощущаем. Мы с удовольствием принимаем и опытных сотрудников, и выпускников вузов. Каналы поиска персонала также самые разные: от кадровых агентств до «сарафанного радио», когда наши сотрудники или клиенты рассказывают об имеющихся у нас вакансиях своим знакомым. Часто обращаемся за помощью в поиске людей к местным администрациям, которые охотно идут нам навстречу. Со своей стороны, мы всегда рады новым сотрудникам и всячески готовы способствовать их профессиональному росту.
- Почта Банк - один из пионеров внедрения биометрических технологий. Как это направление развивается на Дальнем Востоке?
- Сейчас по всей стране у нас более 120 отделений, в которых можно сдать биометрические данные в единую систему. До конца года их число вырастет до 400. На Дальнем Востоке сдать биометрию граждане могут в наших отделениях во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Якутске. Люди уже активно включились в процесс. Уверен, за этими технологиями - будущее, только требуется время, чтобы люди к ним привыкли.
Артем СТРОГИН.
- Максим Талюк, директор макрорегиона "Дальний Восток" Почта Банка: Наша миссия - всегда быть рядом с клиентом
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