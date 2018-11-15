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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Юрий Трутнев: Бурятия в составе ДФО – это не о географии, а о преференциях и поддержке
Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО встретился с представителями органов власти и общественности Республики Бурятия. На встрече присутствовали Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, директора институтов развития Дальнего Востока. Юрий Трутнев рассказал о предстоящей работе по интеграции Бурятии в ДФО и ответил на вопросы собравшихся, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Президент РФ подписал указ о включении Бурятии и Забайкалья в состав ДФО. Что это значит? Прежде всего это значит то, что Президент России принял решение, что на эти два региона должны распространиться все меры поддержки, которые разработаны по его поручению для развития Дальнего Востока. Хочу сразу отметить, мы не планируем работать за руководство республики. Мы не будем здесь управлять экономическими и социальными процессами. Но мы будем помогать, и стараться помогать эффективно. На вашу сибирскую идентичность никто не покушается. Мы говорим не о географии, говорим о преференциях и поддержке. Все принятые законы и постановления, направленные на развитие Дальнего Востока, будут распространены на территории Бурятии», - сказал Юрий Трутнев.
Прежде всего на территории Республики заработают социальные меры поддержки, а именно выплаты на третьего ребенка и, конечно, экономические меры. Так, туристы из 18 стран смогут приезжать в Бурятию по электронной визе, а предприниматели, занимающиеся туристским бизнесом смогут получать льготы по налогам. В Республике будет действовать обнуленная ставка НДС на авиабилеты и закон о выравнивании энерготарифов.
«Знаю, что больше всего вопросов вызывает закон о дальневосточном гектаре. Хочу коротко рассказать о том, как он работает. Первое; руководство субъекта вместе с законодательным собранием и муниципалитетами определяются какую часть территории они хотят защитить, а какую отдать людям. Всё что субъект внесет в, так называемую, серую зону - распределению не подлежит. Туда по определению входят любая охраняемая природная территория, территории вокруг населённых пунктов. Остальное на ваше решение. Надо вам это или нет: решайте сами, если сильно захотеть, то можно всю Республику покрасить в серый цвет. Но думаю, тем не менее, это будет ошибкой, потому что срок предоставления земельных участков по этой программе – 45 дней. Лучшие ситуации у нас – 27 дней. То есть Дальневосточный гектар – это упрощенная процедура получения земли», - рассказал Юрий Трутнев.
В Бурятии и Забайкалье будет одинаковый принцип реализации закона о гектаре. В первые полгода начала его действия землю смогут оформить только жители этих регионов. После 6 месяцев получить гектар сможет любой желающий дальневосточник. И лишь через год подбирать землю в Бурятии и Забайкалье смогут все граждане России.
Ещё два закона, которые действуют на Дальнем Востоке – Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития – будут действовать в Республике. Оба этих закона – оболочки, которые предусматривают целый комплекс льгот: налоговых и административных. Координатором и помощником для резидентов выступает Корпорация по развитию Дальнего Востока
«У нас во всех дальневосточных регионах есть дочерние компании, появится такая и в Бурятии, - рассказал генеральный директор Корпорации по развитию Дальнего Востока Денис Тихонов, - то есть ни в Москву, ни во Владивосток предпринимателям, бизнесменам, инвесторам отправляться не надо будет. Те люди, которые будут работать в Республике, будут оказывать весь спектр услуг на месте. Ориентировочно в начале следующего года офис уже приступит к работе».
Ещё одно направление, которое ориентировано на развитие дальневосточных территорий – это строительство и модернизация социальных объектов, согласно Плану социально-экономического развития центров роста. За три года, согласно Плану, в ДФО будет возведено и отремонтировано 199 социальных объектов. На эти цели выделены 56,3 миллиарда рублей. Деньги были распределены ещё до того, как Бурятия вошла в ДФО, но Юрий Трутнев и Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов заверили, что будут прорабатывать этот вопрос.
Также на встрече обсуждали вопросы, связанные с экологией озера Байкал, с недропользователями, с кадровым потенциалом Республики. Директор Агентства развития человеческого капитала Сергей Ховрат рассказал, что агентство будет плотно работать со всеми 4-мя ВУЗами Бурятии в плане формирования необходимых линеек специальностей.
Кроме того, Юрий Трутнев отметил на встрече, что ДФО – единственный регион страны, где разрабатывается национальная программа развития. И, соответственно, Бурятия теперь также её получит.
«Я оцениваю для Республики вхождение в состав ДФО только как получение отличных возможностей. Я здесь впервые за много-много лет и могу сказать, что мне нравится здешняя обстановка, нравится, как люди общаются между собой. В Бурятии, мне кажется, очень дружные жители и они могут решать конкретные задачи», - отметил вице-премьер – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО
На встрече с Юрием Трутневым присутствовало около 150 человек: руководители всех территориальных органов федеральной исполнительной власти в Республике , член Совета Федерации и депутат Государственной Думы, Правительство и депутаты законодательного собрания Республики, главы муниципальных образований, представители государственных компаний и бизнеса, ректоры 4-х ВУЗов Бурятии, общественные организации, блогеры и представители религиозных конфессий.
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