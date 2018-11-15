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Среда| 05 Декабря, 21:03 |
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Своп и паттерны Форекс – как разобраться новичку
Определение и начисление свопов
Валютно-процентный своп – разница процентных ставок двух валют, которые образуют валютную пару. Эта величина может зачисляться на счет трейдера, или удерживаться с него при переносе открытого ордера на следующие сутки. В первом случае она будет положительной, во втором – отрицательной. Переход от одного торгового дня к другому называется ролловер.
При внутридневном трейдинге разница в процентных ставках не учитывается. Поэтому понятие «своп» актуально только для тех трейдеров, которые используют долгосрочные и среднесрочные стратегии.
Размер свопа зависит от используемых валютных пар. ЦБ каждой страны устанавливает определенную учетную ставку для национальной денежной единицы. Разница этих показателей и является свопом. Например:
- Трейдер открыл ордер на покупку AUD/USD (австралийский доллар/американский доллар). Предположим, учетная ставка РБА – 4%, а ФРС США – 3%. При ролловере своп будет рассчитан так: 4% - 2% = 2%.
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- Обратная ситуация – трейдер открыл сделку на продажу AUD /USD. Тогда своп станет отрицательным: 2% - 4% = -2%
В первом случае трейдер получит дополнительную прибыль, а во втором – понесет убытки. Также на величину свопа влияет комиссия брокера. Но она настолько незначительная, что ее обычно не принимают во внимание.
Начисление процентов – это своеобразная плата банку за использование валюты. Фактически трейдер не является владельцем денег, он их берет взаймы. За это и приходится платить.
Как использовать паттерны в трейдинге?
Одним из инструментов технического анализа являются паттерны Форекс. Это графические фигуры, которые отражают поведение рынка в прошлом и позволяют предсказать будущие направления движения.
В зависимости от того, что именно они прогнозируют, паттерны делят на две категории:
- Продолжения;
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- Разворота.
Первые строятся в период консолидации Форекс, а вторые помогают быстрее увидеть возможный разворот тенденции.
Существует огромное количество таких графических фигур. Знать их все невозможно. Опытные трейдеры используют наиболее распространенные. А новичкам лучше установить на торговый терминал специальный индикатор, который сам обнаруживает модели и выводит их на экран.
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