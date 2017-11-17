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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов
Заявленная стоимость предприятий, введенных в эксплуатацию резидентами СПВ по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 3,7 млрд рублей и более 200 фактических созданных новых рабочих мест. Всего на сегодняшний день 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 – в течение 2017 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Так, компания «Центр Детского Здоровья», получив статус резидента СПВ в сентябре 2016 года, уже построила помещение, приобрела специализированное медицинское оборудование и ввела в эксплуатацию первую из сети современных многопрофильных детских клиник. По словам руководителя проекта Александра Шуматова, полученная лицензия позволяет осуществлять медицинскую деятельность и принимать маленьких пациентов:
«Наш проект заключается в создании многопрофильного детского медицинского центра и нескольких современных районных детских клиник с высококвалифицированными специалистами, новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием и широким спектром амбулаторно-поликлинических и стоматологических услуг. Основным приоритетом в работе клиниках станет оказание помощи по комплексным программам прикрепления, в частности наблюдение личного педиатра за здоровьем ребенка с самого его рождения».
Промышленную прачечную, работающую на профессиональном современном оборудовании повышенной мощности для обслуживания коммерческих и государственных предприятий с большими объемами потребления, открыло на территории г. Владивостока ЗАО «Идальго». Резидент намерен использовать только самое современное немецкое и итальянское оборудование, признанное на сегодняшний день лучшим в мире, системы профессиональной стирки, экологичные химические препараты, эффективные чистящие вещества для трудновыводимых пятен и щадящие технологии.
В целях уменьшения зависимости от поставляемой из Китая, Кореи и Вьетнама одноразовой посуды ООО «ДВ-РАСПАК» реализовало собственный проект по выпуску одноразовых бумажных стаканчиков и пластиковых крышек. Поставляться экологически чистая продукция будет не только на предприятия Приморского края. Мощностей хватит, чтобы покрыть потребности территорий Дальнего Востока.
«Благодаря статусу резидента Свободного порта Владивосток, - рассказывает директор ООО «ДВ-РАСПАК» Алексей Лацков, - построены производственный цех и складские помещения, приобретены станки. Несмотря на то, что производство стартовало в декабре, мы уже произвели партию одноразовых стаканчиков и крышек в количестве 100 тысяч штук и готовы к отправке продукции. Ведем поиск грамотных специалистов, есть вакантные места».
Очередное открытие декабря - проект по осуществлению деятельности сухого контейнерного терминала – принадлежит ООО «Терминал». Место для ведения деятельности резидент выбрал в приморском городе Артеме.
Мощности проекта позволяют оказывать услуги по хранению, терминальной обработке вагонов и вести погрузочно-разгрузочные работы. Необходимая для этих целей недвижимость приобретена, имеется земельный участок, подъездные железнодорожные пути, складские помещения со встроенным контрольно-пропускным пунктом, электроподстанция.
Проект по созданию мультимодального комплекса на северо-западном побережье Японского моря в заливе Ольги создан компанией «Ольга Бункер». Благодаря статусу резидента свободного порта Владивосток, была оформлена в долгосрочную аренду территория порта, переоснащен терминал, приобретено специализированное оборудование: ричстакеры, причальные контейнерные краны, портовый кран с грейферным захватом, выполнен ремонт части бетонного основания территории для хранения. Компания уже приступила к деятельности на 60% от максимально заявленной мощности по перевалке и хранению грузов, включая наливные и насыпные. А строительство внутрипортового холодильника площадью 700 кв. метров даст возможность принимать на хранение и перевалку рыбную продукцию.
Развитие порта нового типа позволит грузоотправителям существенно сократить временные затраты – до 10 дней - при отправке товаров из КНР в Европу через Россию.
Еще один портовый объект введен в декабре в Находке. Реализация проекта ООО «Порт Ливадия», стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволила компании расширить деятельность в Ливадии и за счет приобретения дополнительного оборудования и спецтехники вести на занимаемой территории не только перевалку металлолома, но и сыпучих грузов. Также завершено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования, бетонирование территории и укрепление причальной стены. В результате, производительность терминала выросла с 5 000 до 20 000 тонн грузов в месяц.
Проект, включающий возведение во Владивостоке трех жилых домов на 576 квартир, реализуется по соглашению об инвестиционной деятельности ООО «Восточный Луч» с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Первый 192-квартирный дом построен по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Участники программы уже получают документы и ключи от квартир. Стоимость квадратного метра жилья составила 35 тысяч рублей. Столь низкой стоимости ко всему прочему удалось добиться и за счет статуса резидента свободного порта Владивосток.
Чтобы иметь возможность дальнейшего снижения стоимости строительства жилья «Восточный ЛУЧ» планирует построить собственный завод железобетонных конструкций в ТОР «Надеждинская». Свое производство железобетона также даст компании возможность строить больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты.
«Деятельность в рамках особого экономического режима СПВ позволила нам серьезно сэкономить на ряде направлений, включая социальные выплаты, – говорит заместитель директора по развитию ООО «Восточный ЛУЧ» Алексей Исаков. – Также снизить расходы помог жесткий контроль работы подрядчиков. На территории строительной площадки установлены веб-камеры. И мы, и участники долевого строительства имеем возможность отслеживать результаты работ в режиме реального времени».
Второй и третий дома, входящие в инвестпроект ООО «Восточный ЛУЧ», сегодня находятся в высокой степени готовности, их планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2018 года.
Полномасштабное электротехническое производство запустило ООО «ДВ-Инжиниринг». Это первый на территории Дальнего Востока производственный кластер, специализирующийся на выпуске оборудования инженерных систем. Проект стартовал со сборки моноблочных трехфазных источников бесперебойного питания серии Кеог-Т, мощностью от 10 до 120 кВА. В дальнейшем планируется расширение линейки выпускаемого оборудования для систем электроснабжения: шинопроводных линий, трансформаторных подстанций, корпусов для электроустановочных изделий, кабельных лотков и других видов продукции Группы Legrand. Компания является мировым лидером по электрическим и информационным системам зданий, с более чем столетней историей. Продукты и решения Legrand знают и высоко ценят инженеры-электротехники всего мира. Резидент СПВ - «ДВ-Инжиниринг», будучи авторизованным сервисным центром ИБП и авторизованным центром производства силовых шкафов Legrand, призвана оказывать полную поддержку клиентов и партнеров Группы Legrand.
«Мы, формулируя механизмы ТОРов, Свободного порта Владивосток, отталкивались от потребностей инвесторов. Если ты хочешь, чтобы к тебе инвестор пришел, чтобы он у тебя работал, нужно понять, что ему нужно. Фактически эта работа должна быть построена так: есть потребитель, а ты производитель. Если ты произведешь то, что удовлетворит нужды инвесторов, они у тебя будут работать, не произведешь – не будут. Инвесторов же заставить невозможно. Только убедить, привлечь», - ранее отмечал глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Напомним, на сегодняшний день статус резидентов свободного порта Владивосток получили 422 компании, которые реализуют проекты на сумму свыше 364 млрд рублей с планами создания 35 659 новых рабочих мест. Причем 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 – в течение 2017 года.
«АО «Корпорация развития Дальнего Востока» придерживается основополагающего принципа при взаимодействии с представителями бизнеса, которые сделали выбор и стали резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, - говорит генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. – Корпорация – это «единое окно» для инвестора. Мы обеспечиваем административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогаем в оформлении статуса резидента ТОР и СПВ. Наша задача - оказывать всестороннюю консультационную помощь инвесторам. В наших общих интересах, чтобы инвестиционные проекты стартовали быстрее, были эффективными и стабильно развивались. Результативность нашей работы оценивается именно по этим показателям».
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