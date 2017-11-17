Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 05 Января, 01:55 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 57 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2017

Регион сегодня
04.01 |
Более 12 тысяч человек уже посетили Исторический парк "Россия - моя история" на Сахалине
04.01 |
На Дальнем Востоке с 1 января расширена территория действия механизма электронной визы
04.01 |
В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов
02.01 |
Хабаровский край заработал на въездном туризме свыше 160 млн рублей
02.01 |
Опытнейший каюр из Москвы подал заявку на участие в гонке "Берингия 2018"
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 16:58
Семь лет на исправление: Владимир Путин определил задачи развития ДФО до 2025 года Введенные правительством особые режимы для бизнеса на Дальнем Востоке понемногу дают свои плоды в виде новых предприятий и притока инвестиций. Однако происходящий сдвиг в экономике региона пока не привел к сдвигу демографическому: Дальний Восток продолжает терять население, причем уезжают отсюда молодые и образованные люди, которые могли бы стать "мотором" развития ДФО.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:52
В Хабаровском крае проложили автовыход к Тихому океану Первый раз я проехал по дороге Лидога - Ванино больше десяти лет назад. Сквозной проезд был уже по всей трассе, даже с небольшим участком асфальта, но в целом это была зимняя полоса препятствий для экстремалов. Головокружительные серпантины по скользким перевалам чередовались с узкими прижимами между руслами рек и склонами сопок, на которых двум машинам было не разъехаться.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 16:48
Восточный обход: платную дорогу вокруг Хабаровска построят на условиях ГЧП Проект автомобильной дороги "Обход Хабаровска" стал одним из хитов Восточного экономического форума. Вокруг него произошло сразу несколько событий. Сначала правительство Хабаровского края презентовало проект, затем под объективами теле- и фотокамер было подписано соглашение о финансировании строительства объекта, а подытожил все брифинг с участием министра транспорта Максима СОКОЛОВА. На Дальнем Востоке порядка десяти дорог имеют статус первостепенных объектов, почему же именно этой было уделено особое внимание на таком представительном мероприятии?
статьи раздела
Компании
17 Ноября 2017, 16:36
Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края Игорная зона "Приморье" приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца
статьи раздела
Часовой пояс
17 Ноября 2017, 09:15
Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты Одним из базовых документов, принятых в Год экологии в России, стала Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента РФ.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
04 Января 2018, 20:15 | Регион сегодня

В Cвободном порту Владивосток реализованы 40 новых инвестиционных проектов

Декабрь 2017 года стал стартовым для восьми новых инвестиционных проектов, реализованных на территориях с режимом Свободного порта Владивосток.

Заявленная стоимость предприятий, введенных в эксплуатацию резидентами СПВ по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», составляет 3,7 млрд рублей и более 200 фактических созданных новых рабочих мест. Всего на сегодняшний день 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 – в течение 2017 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 

 

Так, компания «Центр Детского Здоровья», получив статус резидента СПВ в сентябре  2016 года, уже построила помещение, приобрела специализированное медицинское оборудование и ввела в эксплуатацию первую из сети современных многопрофильных детских клиник. По словам руководителя проекта Александра Шуматова, полученная лицензия позволяет осуществлять медицинскую деятельность и принимать маленьких пациентов:

«Наш проект заключается в создании многопрофильного детского медицинского центра и нескольких современных районных детских клиник с высококвалифицированными специалистами, новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием и широким спектром амбулаторно-поликлинических и стоматологических услуг. Основным приоритетом в работе клиниках станет оказание помощи по комплексным программам прикрепления, в частности наблюдение личного педиатра за здоровьем ребенка с самого его рождения».

Промышленную прачечную, работающую на профессиональном современном оборудовании повышенной мощности для обслуживания коммерческих и государственных предприятий с большими объемами потребления, открыло на территории г. Владивостока ЗАО «Идальго». Резидент намерен использовать только самое современное немецкое и итальянское оборудование, признанное на сегодняшний день лучшим в мире, системы профессиональной стирки, экологичные химические препараты, эффективные чистящие вещества для трудновыводимых пятен и щадящие технологии.

В целях уменьшения зависимости от поставляемой из Китая, Кореи и Вьетнама одноразовой посуды ООО «ДВ-РАСПАК» реализовало собственный проект по выпуску одноразовых бумажных стаканчиков и пластиковых крышек. Поставляться экологически чистая продукция будет не только на предприятия Приморского края. Мощностей хватит, чтобы покрыть потребности территорий Дальнего Востока.

«Благодаря статусу резидента Свободного порта Владивосток, - рассказывает директор ООО «ДВ-РАСПАК» Алексей Лацков, - построены производственный цех и складские помещения, приобретены станки. Несмотря на то, что производство стартовало в декабре, мы уже произвели партию одноразовых стаканчиков и крышек в количестве 100 тысяч штук и готовы к отправке продукции. Ведем поиск грамотных специалистов, есть вакантные места».

Очередное открытие декабря - проект по осуществлению деятельности сухого контейнерного терминала – принадлежит ООО «Терминал». Место для ведения деятельности резидент выбрал в приморском городе Артеме.

Мощности проекта позволяют оказывать услуги по хранению, терминальной обработке вагонов и вести погрузочно-разгрузочные работы. Необходимая для этих целей недвижимость приобретена, имеется земельный участок, подъездные железнодорожные пути, складские помещения со встроенным контрольно-пропускным пунктом, электроподстанция.

Проект по созданию мультимодального комплекса на северо-западном побережье Японского моря в заливе Ольги создан компанией «Ольга Бункер». Благодаря статусу резидента свободного порта Владивосток, была оформлена в долгосрочную аренду территория порта, переоснащен терминал, приобретено специализированное оборудование: ричстакеры, причальные контейнерные краны, портовый кран с грейферным захватом, выполнен ремонт части бетонного основания территории для хранения. Компания уже приступила к деятельности на 60% от максимально заявленной мощности по перевалке и хранению грузов, включая наливные и насыпные. А строительство внутрипортового холодильника площадью 700 кв. метров даст возможность принимать на хранение и перевалку рыбную продукцию.

Развитие порта нового типа позволит грузоотправителям существенно сократить временные затраты – до 10 дней - при отправке товаров из КНР в Европу через Россию.

Еще один портовый объект введен в декабре в Находке. Реализация проекта ООО «Порт Ливадия», стоимость которого превысила 137 млн рублей, позволила компании расширить деятельность в Ливадии и за счет приобретения дополнительного оборудования и спецтехники вести на занимаемой территории не только перевалку металлолома, но и сыпучих грузов. Также завершено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования, бетонирование территории и укрепление причальной стены. В результате, производительность терминала выросла с 5 000 до 20 000 тонн грузов в месяц.

Проект, включающий возведение во Владивостоке трех жилых домов на 576 квартир, реализуется по соглашению об инвестиционной деятельности ООО «Восточный Луч» с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Первый 192-квартирный дом построен по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Участники программы уже получают документы и ключи от квартир. Стоимость квадратного метра жилья составила 35 тысяч рублей. Столь низкой стоимости ко всему прочему удалось добиться и за счет статуса резидента свободного порта Владивосток. 

Чтобы иметь возможность дальнейшего снижения стоимости строительства жилья «Восточный ЛУЧ» планирует построить собственный завод железобетонных конструкций в ТОР «Надеждинская». Свое производство железобетона также даст компании возможность строить больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты.

«Деятельность в рамках особого экономического режима СПВ позволила нам серьезно сэкономить на ряде направлений, включая социальные выплаты, – говорит заместитель директора по развитию ООО «Восточный ЛУЧ» Алексей Исаков. – Также снизить расходы помог жесткий контроль работы подрядчиков. На территории строительной площадки установлены веб-камеры. И мы, и участники долевого строительства имеем возможность отслеживать результаты работ в режиме реального времени».

Второй и третий дома, входящие в инвестпроект ООО «Восточный ЛУЧ», сегодня находятся в высокой степени готовности, их планируется сдать в эксплуатацию ко второму кварталу 2018 года.

Полномасштабное электротехническое производство запустило ООО «ДВ-Инжиниринг». Это первый на территории Дальнего Востока производственный кластер, специализирующийся на выпуске оборудования инженерных систем. Проект стартовал со сборки моноблочных трехфазных источников бесперебойного питания серии Кеог-Т, мощностью от 10 до 120 кВА. В дальнейшем планируется расширение линейки выпускаемого оборудования для систем электроснабжения: шинопроводных линий, трансформаторных подстанций, корпусов для электроустановочных изделий, кабельных лотков и других видов продукции Группы Legrand. Компания является мировым лидером по электрическим и информационным системам зданий, с более чем столетней историей. Продукты и решения Legrand знают и высоко ценят инженеры-электротехники всего мира. Резидент СПВ - «ДВ-Инжиниринг», будучи авторизованным сервисным центром ИБП и авторизованным центром производства силовых шкафов Legrand, призвана  оказывать полную поддержку клиентов и партнеров Группы Legrand.  

«Мы, формулируя механизмы ТОРов, Свободного порта Владивосток, отталкивались от потребностей инвесторов. Если ты хочешь, чтобы к тебе инвестор пришел, чтобы он у тебя работал, нужно понять, что ему нужно. Фактически эта работа должна быть построена так: есть потребитель, а ты производитель. Если ты произведешь то, что удовлетворит нужды инвесторов, они у тебя будут работать, не произведешь – не будут. Инвесторов же заставить невозможно. Только убедить, привлечь», - ранее отмечал глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Напомним, на сегодняшний день статус резидентов свободного порта Владивосток получили 422 компании, которые реализуют проекты на сумму свыше 364 млрд рублей с планами создания 35 659 новых рабочих мест. Причем 40 проектов уже введены в эксплуатацию, из них 31 – в течение 2017 года.

«АО «Корпорация развития Дальнего Востока» придерживается основополагающего принципа при взаимодействии с представителями бизнеса, которые сделали выбор и стали резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, - говорит генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. – Корпорация – это «единое окно» для инвестора. Мы обеспечиваем административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогаем в оформлении статуса резидента ТОР и СПВ. Наша задача - оказывать всестороннюю консультационную помощь инвесторам. В наших общих интересах, чтобы инвестиционные проекты стартовали быстрее, были эффективными и стабильно развивались. Результативность нашей работы оценивается именно по этим показателям».  

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: свободный порт владивосток 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
20 Ноября 2017, 18:04
Поискать в крауд-кошельке Приморский предприниматель Андрей КОСОЛАПОВ с командой в конце октября запустили в работу краудинвестинговую площадку.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Отрасль
20 Ноября 2017, 09:00
В Приморье с помощью телемедицины повысили раскрываемость туберкулеза на ранних стадиях Закон о телемедицине, наконец, приняли, и уже скоро, он вступит в силу
статьи раздела
Финансы
17 Ноября 2017, 19:00
Игорь ДМИТРИЕВ, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ: Непредсказуемых изменений курса рубля не ждем Банк России стремится использовать комплексный подход к анализу макроэкономической ситуации при подготовке и принятии ключевых решений. В частности, теперь Москва более пристально присматривается к тому, что происходит с экономикой и ценами в российских регионах.
статьи раздела
Рынки
17 Ноября 2017, 18:00
Авторынок едет вверх Российский рынок новых автомобилей стремительно падал последние несколько лет. За три года - с 2013-го по 2016-й - продажи сократились с 2,7 млн единиц до 1,2 млн - на 55,25%.
статьи раздела
Тема номера
17 Ноября 2017, 17:55
Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика