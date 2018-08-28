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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:41 |
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Соискатели на "Премию развития-2016" установили рекорд
Статистика свидетельствует, что год от года популярность конкурса, инициированного Внешэкономбанком, растет. Так, три года тому назад от предпринимателей страны была получена 221 заявка, в 2014 году - 231, а в прошлом 2015 году на соискание премии было представлено уже 289 проектов из 60 регионов РФ. Нынешний сбор заявок стал рекордным.
Операторами «горячих линий» проведено более 550 консультаций по вопросам участия в конкурсе-2016. Из них более 70 касались вопросов в рамках номинации «Лучший проект субъекта МСП». Информирование потенциальных заявителей о конкурсе подтвердили 20 субъектов Российской Федерации.
В настоящее время рабочая группа конкурса приступила к рассмотрению проектных заявок. По окончании данного этапа определится список проектов, которые будут представлены на соискание «Премии развития» в 8-ми номинациях. Торжественное подведение итогов и награждение лауреатов «Премии развития-2016» состоится в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Несмотря на кризисные факторы, мы видим выраженный интерес к теме инвестиций, как со стороны участников, так и со стороны бизнес-сообщества, — комментирует Сергей Васильев, заместитель председателя, член правления Внешэкономбанка. —Благодаря конкурсу мы имеем шанс оценить полную картину предпринимательской активности, понять, какими идеями и проектами живет сегодняшний бизнес, увидеть интересные идеи и перспективные концепции, а также понять готовность разных секторов рынка к эффективному принятию инвестиционных потоков. Также мы стремимся к систематизации идей и построению некой техники их перевода в реальные проекты с просчитанными долями рынка и рисками. Российским предпринимателям часто не хватает именно проектного мышления, нацеленного на достижение бизнес-показателей».
Премия позволяет предпринимательскому сообществу познакомится с лучшими бизнес-практиками в масштабах страны, оценить новые проекты и понять вектор развития данного сектора, как минимум в перспективе года. В рамках стратегии конкурса предполагается достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики, а также устойчивому социально- экономическому развитию России.
Досье "Дальневосточного капитала": Премия развития — национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году. Проводится с целью стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата в России. К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и другие проекты, соответствующие критериям конкурса.
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