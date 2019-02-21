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Семейная ферма и ландшафтный парк появятся на камчатских "дальневосточных гектарах"
Жители Елизовского района, семья Шевковых, оформили несколько участков суммарной площадью 12 гектаров. На полученной земле занимаются овощеводством и разведением птицы, а в перспективе планируют расширить ферму, обзавестись скотом и открыть рекреационный проект, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
"Мы всегда имели хозяйство. Иначе на селе и быть не может. Но раньше был участок лишь 10 соток, а теперь, благодаря программе "Дальневосточный гектар", удалось получить надел в 12 гектаров. Это уже серьезно!", - рассказывает получатель земельного участка Людмила Шевкова. "Здесь мы хотим выйти за рамки личного подсобного хозяйства и строим полноценную семейную ферму и экопарк, где будем принимать отдыхающих".
По словам Людмилы, землю выбрали сразу как стартовала программа "Дальневосточный гектар" - её удалось оформить недалеко от прежнего участка. "Гектары" расположены в 15 километрах от Елизово и пятистах метрах от трассы "Елизово - Раздольный". За сезон 2017 года удалось провести на участок электричество, возвести технические постройки и птичник, а также вырастить первый урожай.
"Прошлым летом только две трети гектара нам принесли порядка 10 тонн превосходного картофеля, а также кабачки, тыкву, капусту, и различную зелень. А ведь мы только пробовали и допустили некоторые ошибки. Теперь у нас есть опыт – в этом году планируем распахать уже два гектара", - рассказывает Людмила. "Кроме того, уже договорились с заводчиками, что к лету завезем стадо ягнят".
На одном из участков фермеры планируют обустроить ландшафтный парк, где жители Петропавловска-Камчатского и Елизово смогут прогуляться и пожарить шашлыки. Будут проложены дорожки, обустроена кемпинг-зона и оборудованы мангалы. "Место потрясающее – здесь совсем рядом живописное озеро, где уже традиционно отдыхают камчадалы. Производит впечатление и сам ландшафт, над которым возвышаются вулканы. Теперь в этих местах будет доступен цивилизованный отдых, станет больше комфорта", - поделилась Людмила. Фермеры очень ждут утверждения градостроительных регламентов – от планов развития территории будет зависеть и сам проект освоения "гектаров". "У нас есть два варианта. Хотелось бы уже приступать к строительству – главное понимать, что и как".
Напомним, в настоящее время программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Камчатского края зарегистрировано почти 1800 договоров безвозмездного пользования земельными участками. Еще по 200 заявлениям уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков. Для получателей "дальневосточных гектаров" в Камчатском крае доступно более 40 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ.
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