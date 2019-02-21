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04 Марта 2019, 09:30 | Регион сегодня |

Новый крупный алмаз добыт на Верхне-Мунском месторождении в Якутии

На трубке "Заполярная" Верхне-Мунского месторождения АЛРОСА добыт уникальный алмаз ювелирного качества массой 98,8 карата.

Это второй крупный алмаз, добытый на месторождении, с момента его запуска в эксплуатацию в октябре прошлого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

По словам члена правления, директора Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгения Агуреева, добыча уже двух крупных алмазов за короткое время позволяет говорить о большом потенциале Верхней Муны.

"Не каждая кимберлитовая трубка регулярно приносит особо крупные алмазы - массой более 50 карат. Тем более, когда речь идет о настолько большом кристалле, как этот - весом почти 100 карат. Несмотря на некоторые включения, видно, что это камень высокого качества", - сказал Евгений Агуреев.

Алмаз имеет октаэдрическую форму с выраженной рельефностью граней. Камень прозрачный с видимым желтым оттенком, ювелирного качества.

Первый крупный алмаз ювелирного качества массой 51,49 карата был добыт на месторождении в конце осени, вскоре после официального запуска месторождения 31 октября 2018 года.

Напомним, старт промышленной добыче алмазов на Верхне-Мунском месторождении был дан 31 октября прошлого года в присутствии Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день разработка месторождения - это самый крупный инвестиционный проект АЛРОСА. Особенность проекта в том, что Верхне-Мунское месторождение находится на удалении порядка 170 километров от обогатительной фабрики - Удачнинского ГОКа. При этом строительство новой обогатительной фабрики на месте сделало бы проект нерентабельным. Реализация проекта стала возможной благодаря строительству технологического проезда, соединяющего Верхне-Мунское месторождение с мощностями Удачнинского ГОКа. Создание объекта инфраструктуры компенсировано за счет средств субсидии из федерального бюджета, которая одобрена компании в 2016 году. Финансирование выделено из средств государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", ответственным исполнителем которой является Минвостокразвития России. Сегодня автодорога готова, ее эксплуатацию осуществляет Удачнинский ГОК.

Проект предполагает создание 800 новых рабочих мест, из них 400 - высокопроизводительных. Запасы месторождения – более 44 миллионов карат, срок отработки – более 20 лет. Инвестиции в проект составят около 60 миллиардов рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Алмазная отрасль  Якутия  Верхне-Мунское месторождение  АЛРОСА 


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