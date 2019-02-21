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Понедельник| 04 Марта, 16:56 |
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Авиакомпания S7 запускает рейс Благовещенск - Москва
До 30 мая рейс будет выполнятся три раза в неделю, а с 31 мая станет ежедневным. Рейс будет выполняться на комфортабельных лайнерах А321 Neo, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
С 30 апреля по 30 мая рейсы из Москвы в Благовещенск будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, в обратном направлении - по средам, пятницам и воскресеньям. Стоимость перелета по минимальному тарифу будет соответствовать установленному Аэрофлотом "плоскому" тарифу".
Кроме того, летом авиакомпания будет выполнять ежедневные рейсы в Новосибирск (аэропорт Толмачево), в зимнем расписании перевозчик выполняет 6 рейсов в неделю, кроме пятницы.
Напомним, авиакомпания "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Стоимость билета на рейсы Аэрофлота из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тыс. рублей или 15 тыс. рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании "Россия" в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тыс. рублей или 13,2 тыс. рублей в одну сторону.
Отметим, в период летних отпусков в Москву из Благовещенска будет осуществляться 24 авиарейса в неделю, которыми смогут воспользоваться до 5000 пассажиров еженедельно, 17 из них прямых. Помимо Авиакомпании "Сибирь" (S7) согласовали выполнение ежедневных рейсов из Благовещенска в Москву "Северный ветер"/"Икар", и "Уральские авиалинии". Компания "Уральские авиалинии", кроме регулярных ежедневных рейсов с посадкой в Екатеринбурге, будет выполнять прямые беспосадочные перелеты на воздушных судах типа Airbus A321 три раза в неделю.
Из Благовещенска в другие дальневосточные аэропорты в летнем расписании будут выполняться полеты в Якутск компанией "Якутия", в Южно-Сахалинск компанией "Аврора" и во Владивосток будут осуществлять перевозки перевозчики "ИрАэро" и "Аврора".
Авиакомпания "ИрАэро" на самолётах типа CRJ-200 будет выполнять рейсы во Владивосток, Улан-Удэ, Иркутск и Читу. Через аэропорт Благовещенск авиакомпания "Аврора" по вторникам и субботам будет осуществлять полеты по маршруту Владивосток – Благовещенск – Южно-Сахалинск на воздушном судне типа DHC-8.
В летнем расписании международного сектора согласованы слоты с двумя авиакомпаниями "ИКАР" и "Азурэйр" по традиционно – популярным туристическим направлениям: Нячанг, Бангкок и Пхукет.
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