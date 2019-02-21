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04 Марта 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестклимата регионов за 2018 год

Первое место в Медиарейтинге инвестиционного климата регионов России за 2018 год занял Приморский край, обойдя Москву и Московскую область.

Приморский край занял первую строчку медиарейтинга, а Владивосток стал одним из самых упоминаемых российских городов. Высокое место в Медиарейтинге показывает, что в СМИ регион упоминается в контексте ключевых направлений развития инвестиционного и делового климата. О том, насколько привлекательно Приморье для инвестиций, делали заявления представители региональных органов власти, предприниматели, эксперты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Большой резонанс вызвала новость о переносе во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа. СМИ сообщали о том, Президент России Владимир Путин поддержал идею переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. По словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрия Трутнева, основанием для переноса столицы ДФО в Приморье стала инвестиционная привлекательность и возможности развития региона. По словам Трутнева, для развития Дальнего Востока важно создать научно-технологический и инновационный кластер на острове Русский, развивать Дальневосточный федеральный университет. Также вице-премьер особо отметил значимость Восточного экономического форума, проводимого во Владивостоке. Он подчеркнул, что за минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию восточного вектора российской внешней политики, а также встраиванию Дальнего Востока в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Восточный экономический форум доказал, что он востребован. Мы видим, что у бизнеса есть желание приехать, и это приводит к оживлению деловой обстановки. Значит, Форум проводится в правильном месте и в правильное время. В результате на Дальнем Востоке появляются новые проекты и предприятия", — отметил Юрий Трутнев.

В десятку лидеров медиарейтинга вошла Республика Саха (Якутия), получившая восьмое место. В топ-двадцать – Хабаровский край (11-е место), Сахалинская область (14-е место), Амурская область (18-е место), Камчатский край (19-е место).

Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению Президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями.

Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. Эта работа должна быть направлена в первую очередь на местных предпринимателей, а также на инвесторов. По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, "более 50% регионов, вошедших в топ-20 регионов Медирейтинга совпадают с нашими оценками Национального рейтинга в 2018 году по результатам 2017 года в рамках ежегодной презентации на ПМЭФ. Это говорит о том, что регионы не сбавляют темп, хотя лидерство может меняться".

Медиарейтинг инвестиционного климата регионов России за 2018 год подготовлен АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке коммуникационной группы "Publicity" на основе данных компании "Медиалогия".

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Приморский край  медиарейтинг  Инвестиционный климат 


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