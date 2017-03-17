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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Апреля, 07:25 |
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Фонд развития Дальнего Востока опубликовал данные об участках для аквакультуры
Размещенные в открытом доступе геоинформационные данные, источником которых является Росрыболовство, позволяют пользователям ознакомиться с перечнем участков, их площадью, местонахождением, информацией об условиях аукционов. Подобный сервис, позволяющий визуализировать информацию о проводимых аукционах, предложен инвесторам в аквакультуру впервые, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Фонде развития Дальнего Востока.
В настоящее время права пользования рыбоводными участками реализуются на аукционах, организуемых Росрыболовством. Действующую систему планируется модернизировать – с этой целью ФРДВ создает новый онлайн-сервис. «Летом этого года все доступные участки будут предложены инвесторам через электронные аукционы, доступ к которым будет обеспечен уже через современный единый интерфейс, включающий, в том числе, и интерактивную карту. Любой российский или зарубежный предприниматель, заинтересованный в создании рыбоводной фермы в морских акваториях Дальнего Востока, сможет зарезервировать участки через интернет с помощью электронной подписи. Затем эти участки будут выставлены на электронный аукцион. Процедура торгов будет максимально быстрой и прозрачной. Вице-премьер Юрий Трутнев поставил перед Фондом задачу до конца года через новую площадку распределить с использованием электронных аукционов 30% пригодных участков акватории», - сообщил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
В марте при участии ФРДВ был сформирован реестр участков, прилегающих к Приморскому краю, и схема выделенной 12-мильной зоны в акваториях морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. В следующие два месяца на основании этой информации профильными министерствами и ведомствами совместно с органами исполнительной власти и муниципалитетами будут определены доступные для ведения рыбоводного бизнеса акватории морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и исключены границы акваторий, на которых будет установлен запрет на рыбоводство. Подготовлены предложения по корректировке нормативной базы, необходимые для реализации новых подходов – как по вопросам формирования рыбоводных участков, так и проведению электронных аукционов. Документы размещены для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В 2016 году объемы производства (выращивания) продукции товарного рыболовства составили всего 6,8 тыс. тонн (в Дальневосточном бассейне выращиваются мидии тихоокеанские, гребешок приморский, устрицы тихоокеанские, трепанги, а также пастбищная аквакультура тихоокеанских лососей). Наибольшие объемы продукции произведены в Приморском крае. Внедрение нового сервиса распределения рыбоводных участков будет стимулировать рост объемов производства аквакультуры на Дальнем Востоке и позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительную площадь морской акватории.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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