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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Апреля, 07:25 |
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На станции Ванино скопилось около 300 вагонов для Сахалина
О проблеме стало известно накануне в ходе заседания областного штаба по реагированию на рост цен.
Данная ситуация, как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Садовников, сложилась по причине вывода в ремонт в январе парома «Сахалин-10». При этом на линии осталось 2 специализированных судна – «Сахалин-8» и «Сахалин-9». За три месяца ими было перевезено почти 1500 вагонов с различными грузами, в том числе с продовольствием. Ожидается, что в середине апреля, по окончании ремонта, третий паром вернется на переправу, и проблема с поставками грузов на остров начнет постепенно разрешаться.
Однако по общему мнению участников совещания, данное положение дел в очередной раз указало на зависимость области от внешних поставок продовольствия, заставив проанализировать вопросы обеспечения продовольственной безопасности.
- О зависимости Сахалинской области от завозного продовольствия сегодня говорят следующие факты. Ежемесячно в регион через паромную переправу Ванино-Холмск поступает 30 тысяч тонн продуктов питания и еще 1,5–2 тысячи тонн - через порт Корсакова. В общей сложности из континентальной части страны на Сахалин и Курилы доставляется до 70 процентов всего объема продовольствия. Это 41,3 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, 70,2 тысячи тонн молока в натуральном и переработанном виде, 24 тысячи тонн картофеля и овощей, - отметила Инна Павленко, министр торговли и продовольствия региона. – Безусловно, ситуация с ограничением поставок на Сахалин важных грузов, в том числе продовольствия, носит отрицательный оттенок. К сожалению, она не нова – сахалинские оптовики, многие из которых работают на рынке по 20 лет и более, корректируют доставку в регион товаров с учетом возможных сбоев на паромной переправе. Поэтому сегодня на складах созданы необходимые запасы продовольствия от 18 дней (мясная продукция) до 81 дня (масло сливочное). Вместе с тем, это не снимает с повестки вопросов наращивания собственного товаропроизводства для того, чтобы уменьшить столь существенную зависимость от привозной продукции и сдерживать растущие цены.
Как сообщили на заседании, весной этого года также сложилась непростая ситуация с доставкой продуктов питания на Курилы. Суда не могли подойти к островам из-за сложной ледовой обстановки. Скоропортящиеся продукты - молоко, огурцы, томаты и мясо – туда до сих пор приходится доставлять авиатранспортом.
В середине прошлого месяца теплоход «Семен Дежнев» преодолел ледовые поля и доставил в курильские районы около 200 тонн грузов. 7 апреля на острова запланирован рейс еще одного судна с продовольствием - «Игорь Фархутдинов».
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