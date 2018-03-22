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ХII Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики "Живая тайга"-2018 пройдет в восьми номинациях
Конкурс «Живая тайга» в бассейне Амура проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке.
Имена победителей, по традиции, будут объявлены 5 июня 2018 года, во Всемирный день окружающей среды – Российский день эколога. Именно в этот день, 12 лет назад, был учрежден Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга».
Для участия необходимо заполнить форму заявки в электронном виде до 20 мая 2018 года в адрес Оргкомитета concours@wwf.ru или estarostina@wwf.ru.
Оргкомитет XII конкурса «Живая тайга»-2018 ждет от журналистов работы по темам:
«Дом амурского тигра»,
«Кедр – дерево жизни»,
«Зеленый пояс Амура»,
«Охотничьи хозяйства на страже природы»,
«Земля заповедная»,
«Природа и энергетика»,
«Страна дикого лосося»,
«Личность в охране природы».
На конкурс принимаются материалы, вышедшие в СМИ с 5 июня 2017 года.
В Год дальневосточного аиста жюри предполагает всплеск интереса СМИ к этой редкой птице — крылатому символу Амура. И, конечно, в фаворитах остается амурский тигр, работа по сохранению которого на юге Дальнего Востока ведется государственными природоохранными структурами при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр».
«Экологические проблемы, к сожалению, явление постоянное, и не бывает так, чтобы с экологией всё было в порядке: то лесные пожары, то загрязнения, то браконьеры, то конфликты между хищниками и человеком. И решать эти вопросы без сотрудничества с журналистами, по сути, "рупорами" общества, невозможно. Поэтому природоохранные организации заинтересованы в том, чтобы журналисты разбирались в теме и доносили до читателя, слушателя и зрителя достоверную информацию, содержащую мнения всех сторон и отражающую истину. В своей работе мы не раз сталкивались с «профессионалами слова», которые не только не помогали решать важные экологические проблемы, а выдавали недостоверную информацию, которая приводила к печальным для природы последствиям. Когда даже население, "зомбированное" атакой в СМИ, поддерживало решения, которые вредили экологии и самим людям. Именно поэтому наша организация несколько лет подряд поддерживает конкурс «Живая тайга». За это время действительно появились журналисты, для которых экология не пустой звук. Ежегодной приз – семинар, дает возможность представителям различных СМИ еще больше углубиться в тему и задать интересующие вопросы профессионалам, которые посвятили свою жизнь защите природы. Очень надеемся, что молодые журналисты проявят интерес к «Живой тайге» и пополнят ряды борцов за природу», — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр», к. б. н. Сергей Арамилев.
Наградой лучшим журналистам Дальнего Востока и Забайкалья станет оригинальный «Женьшень», изготавливаемый в мастерской художественной ковки по числу победителей конкурса «Живая тайга» в каждой номинации. У обладателя Гран-при появится возможность совершить за счет Оргкомитета конкурса поездку за рубеж, связанную с темой охраны природы. Но все же главным мероприятием для победителей и лауреатов, отличительной особенностью и органичным завершением конкурса, является Школа экологической журналистики «Живая тайга». Она состоится с 9 по 13 августа 2018 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же пройдет и церемония вручения призов.
«Я абсолютно уверен, что конкурс и вытекающий из него семинар — явление архиполезное! В эпоху, когда журналистика заблудилась между обслуживанием чиновников и перепеванием интернета, профессионалу до зарезу необходимо раз в год оказаться на свежем воздухе, проветрить мозги морским бризом и поговорить с коллегами о самом наболевшем без микрофонов и без купюр», — говорит председатель оргкомитета конкурса «Живая тайга» Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, создатель киностудии «Зов тайги», режиссер, журналист, кавалер ордена Почета за личный вклад в охрану природы.
За 11 лет проведения Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» на суд жюри поступило более 2730 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 745 журналистов, режиссеров и операторов. Порядка 550 из них по итогам конкурса стали участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга».
В этом году по инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфорцентр» появился раздел «Живая тайга» и начато размещение работ победителей конкурса разных лет.
Партнером проведения ХII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» впервые стал «Газпромбанк» (Акционерное общество). Организацией мероприятий конкурса и его продвижением при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» занимается приморский экологический пресс-клуб «Последняя среда».
Присоединяйтесь к сообществу природоохранных журналистов и специалистов охраны природы бассейна Амура и принимайте сейчас участие в конкурсе!
На фото: Символический Женьшень - приз победителям конкурса «Живая тайга». © Александр Хитров/ WWF России.
Дополнительную информацию можно получить у координатора конкурса «Живая тайга» Елены Старостиной: г. Владивосток, тел. (423)241-48-68, сот. 8 904 628 92 66 E-mail: estarostina@wwf.ru
Журнал "Дальневосточный капитал"
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