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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Новый рейс авиакомпании "Аврора" соединил Николаевск-на-Амуре и Хабаровск
С 1 июня авиакомпания «Аврора» начала выполнять новый ежедневный рейс по маршруту Николаевск-на-Амуре – Хабаровск. Логистика выстроена таким образом, чтобы пассажиры из северного города могли удобно пересаживаться на рейсы до Москвы. Причем, для тех, кто продолжит путешествие «Аэрофлотом», багаж будет доставляться до конечной точки маршрута, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Организации рейсов поспособствовали многочисленные обращения жителей и организаций Николаевска-на-Амуре, а также потенциальных инвесторов ТОР «Николаевск». В 2017 году на общественных обсуждениях государственной программы по развитию транспортной системы региона отмечалась необходимость улучшения авиасообщения, а также замены устаревших самолетов Ан-24 и Ан-26-100 на более современные, комфортабельные скоростные воздушные суда», - рассказали в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края.
Стоит отметить, что «Аврора» сохранит на данном направлении сезонные льготные скидки для молодежи и пенсионеров, инвалидов и их сопровождающих по краевой программе.
Напомним, повышение транспортной доступности труднодоступных регионов - одна из ключевых целей специальных мероприятий для Дальнего Востока, заложенных в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Повышение пропускной способности опорной транспортной сети и рост доступности транспортных услуг непосредственно повлияют на темпы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также на повышение качества жизни населения, что создаст необходимые условия для его закрепления и роста численности.
Госпрограмма «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» входит в перечень из 28 госпрограмм, для которых в обязательном порядке должен быть сформирован специальный раздел по опережающему развитию Дальнего Востока.
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