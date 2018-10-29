|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 05 Ноября, 03:18 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Хабаровчане без боя Владивостоку столичный статус не отдадут
Общественный совет при мэре Хабаровска приступил к подготовке обоснования закрепления «навечно» за городом статуса дальневосточной столицы.
«Наша цель – обсудить общую концепцию обоснования, почему наш город должен оставаться в статусе столицы ДФО. Эта тема имеет широкий резонанс, и нужно правильно формировать общественное мнение, чтобы была единая аргументированная, четкая позиция по этому вопросу», - сказал на заседании совета, обсудившего актуальную тему, его председатель Сергей ГАЛИЦЫН.
В заседании общественного совета приняли участие инициативные горожане, ветераны, представители Ассамблеи народов Хабаровского края, некоммерческих организаций, молодежных объединений, краеведы, юристы, ученые и историки. Горожане вспоминали заслуги города, достижения и успехи в развитии. Все, как один, утверждали: статус Хабаровска нужно сохранить.
По словам С. Галицына, общественный комитет, созданный из участников прошедшего заседания общественного совета, подготовит в течение нескольких дней проект обоснования. Затем документ будет вынесен на общественное обсуждение. После окончательного утверждения хабаровчане намерены отправить обращение Президенту Владимиру Путину.
Напомним, с инициативой перенести столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток выступил исполняющий обязанности главы Приморья Олег Кожемяка. Его поддержал полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. Обоснование необходимости переноса региональной столицы отправлено в Кремль. Ожидается, что принципиальное решение Президента по этому вопросу может быть принято до 1 декабря 2018 года.
Олег КУЛЬГИН.
- Хабаровчане без боя Владивостоку столичный статус не отдадут
- Реферат: ошибки при написании
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Топливное противостояние на Дальнем Востоке продолжается
- На Дальнем Востоке сентябрьская инфляция достигла общероссийских показателей
- Музыканты из Портленда летят в Хабаровск отметить 30-летие побратимских отношений
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Сбербанк запустил акцию по картам Аэрофлота на поездку мечты
- Дальневосточная магистраль отмечает с 15-летие ОАО "РЖД"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.