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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток вошли 16 экспертов
Эксперты премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток приступят к работе через 30 дней, сообщили газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции Региональной Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
В жюри премии «Серебряный Лучник» вошли 16 специалистов, занятых в сфере профессиональных коммуникаций и продвижения стратегических инициатив, СМИ и маркетинга. В первые дни января им предстоит дистанционно оценить уровень мастерства своих коллег и определить лучшие проекты в области развития общественных связей и маркетинга, реализованные в регионе в уходящем году.
Традиционно в составе конкурсной комиссии – как новые члены, так и те, кто уже неоднократно участвовал в работе экспертного совета дальневосточной премии. Это теоретики и практики в области связей с общественностью и маркетинга, специалисты из госструктур и крупнейших частных компаний из различных субъектов Дальневосточного федерального округа – Приморья, Хабаровского края, Камчатского края, Москвы. Такой подход позволяет учесть многообразие мнений, которое высказывают профессионалы от разных территорий ДВФО, и обеспечить максимальную непредвзятость при оценке проектов. Председателем экспертного совета стал Станислав Наумов, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).
Полный список экспертов доступен на сайте премии www.luchnik-dv.ru
Информационными партнерами премии выступают медиахолдинг Primamedia, деловой еженедельник «Золотой Рог», единый сервисно-информационный портал о Дальнем Востоке России NADV.ru и РИА «ФедералПресс» - крупнейшее межрегиональное информационное агентство.
Эксперты региональной премии будет завершат дистанционно голосование 13 января. А 15 января будет оглашен шорт-лист, куда войдут по три лучших проекта в каждой номинации. В конце января во Владивостоке состоятся презентации проектов, вошедших в шорт-лист премии. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Напомним, прием заявок и проектов на премию «Серебряный Лучник» - Дальний Восток завершится 26 декабря. Таким образом, у всех желающих остается три недели для того, чтобы заполнить регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru и прислать свои проекты в адрес оргкомитета luchnik@agt-dv.ru. Участие в конкурсе бесплатно, а количество заявленных проектов не ограничено.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток вошли 16 экспертов
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