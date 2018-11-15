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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Из Магадана дешевле всего улететь во Владивосток
Авиабилеты по маршруту Магадан – Петропавловск-Камчатский стали дешевле в три раза. Их можно приобрести за 8,5 тысяч рублей. Снижение цен стало возможным благодаря подписанному соглашению между властями дальневосточных регионов, сообщаили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
На субсидирование этого направления будет затрачено более 2 млн рублей. Полеты будут выполняться на самолете «Як-40». Кроме того, определены субсидированные перелеты из Магадана во Владивосток (3 тыс. рублей), Екатеринбург (7,5 тыс. рублей), Иркутск и Хабаровск (4 тыс. рублей), Краснодар (10 тыс. рублей), Москва и Санкт-Петербург (7,2 тыс. рублей), Новосибирск (6,5 тыс. рублей), Сочи (10 тыс. рублей).
Всего же в 2018 году из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд – для Дальнего Востока, включая перераспределенные средства в размере 481 млн рублей. По данным Росавиации, благодаря этому более 424,8 тыс. пассажиров смогли воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелёты в пределах ДФО.
Отметим, что сейчас Минвостокразвития России предлагает увеличить объем выделяемых в 2019 году средств на субсидируемые авиаперевозки и закрепить за субъектами ДФО права на участие в распределении выделяемых квот на субсидированные маршруты и по наделению матерей-одиночек правом на приобретение субсидируемых авиабилетов. В настоящее время данные предложения проходят обсуждение с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти.
Напомним, что в середине ноября Правительство РФ изменило правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Увеличена максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до 3 тыс. км и до 1,5 тыс. км в других федеральных округах. Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза). Предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 73 до 152 маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря).
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