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04 Декабря 2018, 11:51 | Регион сегодня |

Дальневосточники, чтобы привлечь внимание к региону, привезли в Москву 18 тонн мяса и рыбы

На фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве" Приморье будет кормить столицу блинами по спецрецепту и ухой

3 декабря в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» на Тверской площади столицы заработала «Дальневосточная ярмарка», где москвичи и гости региона могут познакомиться с обычаями, бытом и ремеслами жителей Дальнего Востока, а также попробовать традиционные дальневосточные блюда, приобрести свежие морепродукты и сувениры. В первый день работы ярмарку посетил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В Днях Дальнего Востока в Москве впервые приняли участие два новых региона Дальневосточного федерального округа – Забайкальский край и Республика Бурятия, которые включены в состав округа Указом Президент РФ Владимира Путина.

«С нами в этом году Бурятия и Забайкалье, они успели и тоже присоединились к мероприятию. Эмоции положительные, потому что мы всегда исторически пытались привезти и показать самое лучшее в столице. Сегодня здесь представлены все сферы - культура, зодчество, разнообразные изделия, продукты питания – чаи из дальневосточных трав, морепродукты, кондитерские изделия. Все это говорит о том, что у нас есть что показать, и мы приехали в сердце нашей родины, чтобы рассказать про Дальний Восток», - сказал Александр Козлов. Он добавил, что участие в ярмарке даст производителям с Дальнего Востока возможность найти своего покупателя в столице, а некоторым из них наладить контакты для поставки своей продукции в московские сети.

В этом году представители субъектов Дальневосточного федерального округа привезли для москвичей и гостей столицы более 18 тонн мясной и рыбной продукции, около 4 тонн меда, около тонны различных видов чая из целебных дальневосточных трав. Вся продукция экологически чистая, отметил Министр.

«Дальний Восток – экологически чистый регион. Продукция, произведенная на Дальнем Востоке, всегда пользуется популярностью», -  подчеркнул Александр Козлов.

В этом году территория «Дальневосточной ярмарки» расширилась. Специально для мероприятия возведены торговые шале - «Рыбацкая деревня», где разместились представили регионов с рыбной и мясной продукцией.

Продегустировать блюда и напитки дальневосточной кухни и познакомиться с культурными и национальными особенностями одиннадцати дальневосточных регионов можно будет в течение недели. Время работы площадок – ежедневно с 11 до 20 часов.

С утра и до самого вечера на ярмарке будут проводиться кулинарные мастер-классы и мастер-классы по обучению традиционным ремеслам. В течение всего времени работы выставки на сцене для посетителей будут выступать коллективы всех регионов.

К услугам гостей ярмарки также павильон «Ресторан», где можно попробовать блюда традиционной бурятской и камчатской кухни. Уличная кухня Приморского и Забайкальского край предложат посетителям блины, приготовленные по специальному рецепту с дальневосточными начинками, а также настоящую дальневосточную уху.

Отдельный павильон посвящен туризму и заповедникам Дальнего Востока – здесь гостям ярмарки помогут спланировать свое путешествие на Дальний Восток.

Стоит отметить, что в этом году дальневосточные регионы приняли участие и в оформлении площадки «Дальневосточной ярмарки»: Камчатский край разместил на Тверской площади павильон «Икринка», Чукотский автономный округ привез арт-объект «Знак Солнца», а Республика Саха (Якутия) - арт-объект «Аал луук мас» (Древо жизни и плодородия).

Центральным событием «Дней Дальнего Востока в Москве» станет молодежный фестиваль, который пройдет с 13 по 15 декабря на площадке «Экспоцентра» на Красной Пресне. В рамках фестиваля запланирована очень плотная образовательная программа, кроме того, будет представлена интересная экспозиция.

«В рамках фестиваля пройдут мероприятия для молодежи, где они смогут встретиться с работодателями, которые сегодня реализуют крупные проекты на территории Дальнего Востока. Сегодня нам нужны люди, специалисты для новых предприятий, которые открываются в регионе. Мы нуждаемся в молодежи, которая приехала бы на наш Дальний Восток и развивала и поднимала эти предприятия. Потому что на Дальнем Востоке сегодня появляются целые отрасли, которых не было. В свою очередь молодёжь получит возможность реализоваться здесь значительно быстрее. Здесь их уже ждут, они смогут сразу использовать свои знания и получить опыт», - сказал Министр.

Напомним, фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» проходит в столице во второй раз. В прошлом году мероприятия деловой программы и дальневосточную ярмарку посетили более 100 тысяч человек. Фестиваль организован аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Дни Дальнего Востока  выставка  туризм  фестиваль 


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