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05 Января 2018, 16:41 | Регион сегодня |

Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей

Для Дальнего Востока на 2018 год установлен базовый уровень тарифа, до которого будут снижены текущие цены на электричество, в размере 4,3 рубля за киловатт в час.

При этом снижение энерготарифов до базового уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 35 млрд рублей. Такой размер средств, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность, определен постановлением Правительства на 2018 год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Досье "Дальневосточного капитала": В 2017 году на Дальнем Востоке заработал закон о снижении тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня для промышленных потребителей. Закон вступил в силу с 1 июля, а перерасчет проведен с 1 января 2017 года. Цены в 2017 году были снижены до 4 рублей за киловатт. Снижение энерготарифов касается пяти регионов, которые являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.

«Это те регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский. Так, в Якутии текущий тариф в 2 раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза. Благодаря снижению энерготарифов будет ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получит дополнительный стимул, что позволит развивать действующие производства и запускать новые», - комментировал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года. 28 июля 2017 года Правительство России утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов до базового уровня на Дальнем Востоке.

Механизм снижения энерготарифов реализован за счет применения надбавки к ценам продажи мощности на оптовом рынке электроэнергии. Общая сумма такой надбавки по пяти дальневосточным регионам в 2017 году - 23,995 млрд рублей.

Досье "Дальневосточного капитала": Во всех пяти регионах тариф снижен до 4 рублей за 1 кВт/ч (базовый уровень, определенный в Распоряжении Правительства Российской Федерации № 1615-р от 28 июля 2017 г.). В 2017 году стоимость электроэнергии в регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС России, составляла: в Чукотском автономном округе - 12,76 руб.; в Сахалинской области - 5,76 руб.; в Республике Саха (Якутия) - 7,61 руб.; в Магаданской области - 6,06 руб.; в Камчатском крае - 5,99 руб. Больше всего снизятся цены на электроэнергию на Чукотке – на 68,6% и в Якутии – 47,4%, в Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 33 %, на Сахалине – на 30,5 %.

Также 15 ноября Председатель Правительства России утвердил базовый уровень цен на электроэнергию для дальневосточных регионов на 2018 год.

 

Стоит напомнить, что по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся 5 – 8 сентября 2017 года Президент России Владимир Путин дал поручение проработать механизмов стимулирования притока частных инвестиций в создание и (или) модернизацию объектов энергетики на Дальнем Востоке страны.

«Развитие энергетики необходимо для раскрытия экономического потенциала Дальнего Востока. Десятилетиями повышенные энерготарифы являлись препятствием для запуска целого ряда заводов и предприятий. Сейчас принято решение о доведении их до среднероссийского уровня. Вместе с тем необходимо развивать дополнительные мощности, чтобы снизить себестоимость электроэнергии. Особенно это актуально для энергоизолированных районов», – отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Взаимодействие в сфере энергетики на Дальнем Востоке России обсуждали на пленарном заседании III Восточного экономического форума. Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал сферу энергетики традиционной сферой сотрудничества России и Японии. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем выступлении отметил, что «сотрудничество в электроэнергетике является задачей по созданию новой парадигмы энергетики». По словам российского лидера Владимира Путина, работа в сфере энергетики будет продолжена: «Все присутствующие здесь в этом в высшей степени заинтересованы».

Напомним, на полях III Восточного экономического форума было подписано трёхстороннее соглашение о строительстве гибридных солнечно-дизельных электростанций на Дальнем Востоке. Документ заключен между группой компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО»), корейской компанией ХЕНДЭ Корпорейшн и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Как отметил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, строительство распределённой гибридной генерации позволит решить важнейшую задачу – обеспечить население из труднодоступных районов бесперебойной электроэнергией по доступной цене.  «Десятилетиями эта проблема не решалась, что, безусловно тормозило развитие экономики территорий. Теперь, с появлением возобновляемых источников энергии, ситуация будет меняться», - заявил глава агентства.

«Убеждён, что потребность дальневосточного региона в распределённых источниках генерации будет расти, – заявил глава представительства ХЕНДЭ Корпорейшн в России Ли Джей Хван, – Мы очень гордимся запуском такого важного проекта, который открывает новую эру сотрудничества между нашими странами. Как поставщик комплексных решений мы сделаем всё возможное для реализации проекта, обеспечив поставки наших дизельных генераторов, которые на протяжении многих лет подтверждают свою надёжность».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: энергетика  Минвостокразвития  энерготарифы  Дальний Восток  галушка 


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