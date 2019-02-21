|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 05 Марта, 16:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На портале дв2025.рф началось голосование за меры по развитию социальной сферы Дальнего Востока
Минвостокразвития России приглашает всех неравнодушных россиян принять участие в формировании ключевых направлений развития восточных регионов страны. На сегодняшний день в системе уже зарегистрировалось более 69,7 тысяч пользователей, которые оставили более 15,4 тысяч предложений. Поступившие предложения будут учитываться при формировании Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как отметили в Минвостокразвития России, цель опроса выявить, что вкладывают жители дальневосточных регионов в понятие «комфортная жизнь». Результаты опроса помогут выявить основные болевые точки, а также правильно сформировать в Национальной программе приоритеты социального блока.
Отметим, специальный портал дв2025.рф заработал 15 декабря. Для того, чтобы оставить предложение, необходимо зарегистрироваться на сайте, указав информацию о месте своего постоянного проживания, номер мобильного телефона, профессиональную принадлежность и дату рождения. Данная информация необходима для корректной обработки поступающих предложений с учетом места жительства, принадлежности к той или иной возрастной и профессиональной группе.
Количество предложений, которые может оставить пользователь, неограниченно. Касаться они могут как развития Дальневосточного федерального округа в целом, так и развития конкретного дальневосточного региона или отдельного населённого пункта или территории.
На сайте можно не только внести свое предложение, но и поддержать предложения других пользователей, чтобы они не остались незамеченными, а также проголосовать за приоритетные направления развития Дальнего Востока.
С конца января на портале также действует модуль экспертной работы. На сегодняшний момент в системе зарегистрировалось 357 экспертов. В рамках раздела для экспертной работы предусмотрена возможность подачи развернутых документов, включая проекты нормативно-правовых актов, планов развития территорий, экономических обоснований для реализации отдельных мероприятий. Здесь эксперты могут оставлять комментарии и дополнения к размещаемым документам, участвовать в закрытых форумах и в подготовке аналитических материалов.
Напомним, Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума.
Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.
- Юрий Трутнев: Арктике нужны льготы и налоговые каникулы на все
- Резидент ТОР намерен развивать туризм в Якутии
- На портале дв2025.рф началось голосование за меры по развитию социальной сферы Дальнего Востока
- Приморский край стал лидером Медиарейтинга инвестклимата регионов за 2018 год
- Авиакомпания S7 запускает рейс Благовещенск - Москва
- Новый крупный алмаз добыт на Верхне-Мунском месторождении в Якутии
- Семейная ферма и ландшафтный парк появятся на камчатских "дальневосточных гектарах"
- Резидент СПВ открыл во Владивостоке автосервисный и складской комплексы
- Рекорд суточной выгрузки зафиксирован на ДВЖД
- Сбербанк и Минэкономразвития заключили соглашение о льготном кредитовании МСП на сумму 70 млрд рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.