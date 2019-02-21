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05 Марта 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Резидент ТОР намерен развивать туризм в Якутии

ГК "Колмар", резидент ТОР "Южная Якутия", планирует развивать туристическое направление в Нерюнгри и привлекать путешественников в дальневосточный регион.

Об этом заявила председатель совета директоров компании Анна Цивилева.

«Туристическое направление в нашей компании совсем новое. Ему нет еще года. Мы хотели привлечь интерес людей к региону, показать им красивый самобытный край с вкусной едой и прекрасной природой, рыбалкой, сплавами по горным рекам. Здесь есть, как проводить свой досуг. Такой отдаленный регион как Южная Якутия, был мало кому известен. Немногие россияне его посещали как туристы», - рассказала Анна Цивилева. 

Компания «Колмар» построила рядом со своими ГОКами в Нерюнгри три гостиницы в стиле русских изб. «Это двухэтажные коттеджи. Наши гости с удовольствием в них размещаются. Сейчас это три таких домика. Но мы хотим развивать туристический бизнес. Мы хотим работать с главой района, с главой Республики Саха (Якутия), чтобы в Нерюнгри вкладывались средства, в том числе в строительство полноценных гостиниц», - пояснила Анна Цивилева.

По словам представителя компании, интерес со стороны туристов есть. «Сейчас, создав туристическую компанию и демонстрируя красоты и возможности отдаленного от Центральной России края, мы увидим интерес со стороны туристов. Удивил интерес со стороны иностранцев. Им интересен активный туризм., экологический и экстремальный туризм. Зарубежные гости хотят знакомиться с традициями края. У нас были туристы из Швейцарии, Германии, Польши. Много туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Китая, Японии, Республики Корея. Было бы больше, но есть сдерживающие факторы логистики, в том числе трудное авиасообщение. Ближайший республиканский город – это региональная столица Якутск. А это 850 километров. На машине из Якутска доехать практически невозможно. Очень долго и трудно. А с авиасообщением большие проблемы. Мы также доносим информацию наверх, в Правительство РФ, что, если выполнять Указ Президента о развитии Дальнего Востока, надо прежде всего реализовывать программу по созданию хорошей логистики и инфраструктуры в этих регионах», - уточнила Анна Цивилева.

При участии компании идет  идет модернизация аэропорта в Нерюнгри.  «Колмар» предоставил финансирование на разработку проектно-сметной документации. «Проект интересный. Это будет современный аэропорт. Все, кто прилетает в Нерюнгри, видит металлический барабан. Он крутится практический рукой. Он сохранился, наверное, со времен 50-х годов. Мы его тоже хотим сохранить. Но только как музейных экспонат. Прилетать пока достаточно некомфортно. Аэропорт старый и маленький. Взлетно-посадочная полоса разбитая. Мы надеемся на то, что в ближайшие два года будет реализован проект по строительству нового аэропорта. Появится современный комфортный терминал. Надеемся, что авиакомпании, увидев приток в Нерюнгри туристов, инвесторов дадут дополнительные рейсы, а регион станет более доступным», - добавила Анна Цивилева.

Сейчас «Колмар» является одной из самых крупных компаний на Дальнем Востоке. «Колмар» объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). А также ведет строительство терминала для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского края. Реализация стратегии развития к 2022 году выведет «Колмар» в пятерку угольных компаний России.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: туризм  Якутия 


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