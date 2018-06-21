|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:14 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ВТБ финансирует ГК Сусуманзолото на строительство горно-перерабатывающего предприятия в Забайкалье
Средства предоставлены на срок до 7 лет. В рамках лимита компаниями группы уже получено финансирование в размере 660 млн рублей.
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский отметил: «ВТБ сотрудничает с золотодобывающей отраслью Дальнего Востока более 15 лет, предоставляя специальные условия финансирования. Для нас также важно отвечать на инвестиционные запросы недропользователей, предоставляя долгосрочное финансирование на разведку и освоение месторождений, развитие или модернизацию производственной базы».
«На протяжении последних десяти лет мы непрерывно наращиваем объемы добычи золота. Это происходит как за счет увеличения объемов переработки горной массы, так и за счет внедрения более прогрессивных технологий, более современного оборудования, вовлечения в разработку более качественных запасов. Строительство горно-перерабатывающего комплекса на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении в Забайкалье – это не только расширение нашей деятельности на другие регионы, но и перспектива существенного увеличения объемов производства», - прокомментировал председатель совета директоров ОАО «Сусуманзолото» Владимир Христов.
«Сусуманзолото» входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний РФ, разрабатывает россыпные и рудные месторождения на территориях Сусуманского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов Магаданской области. Имеет 50 лицензий на право пользования недрами, запас сырьевой базы россыпного и рудного золота составляет 31 тонну. Объем золотодобычи предприятия по итогам 2015 года составил 4,234 тонны.
Кроме предоставления финансирования под текущие проекты компании, в нынешнем году ВТБ приобретет у предприятий, входящих в ГК ОАО «Сусуманзолото», 800 кг золота.
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»- многопрофильное предприятие, осуществляет весь производственный цикл золотодобычи: от горно-подготовительных работ при разработке месторождений до обогащения золотосодержащего концентрата на золотоизвлекательной и шлихообогатительной фабриках. Предприятие работает более 70 лет и является пионером в дражной разработке россыпей в условиях вечной мерзлоты, в применении буровзрывной технологии вскрышных работ. Созданные работниками предприятия гидроэлеваторные промывочные установки действуют на горных полигонах страны до настоящего времени. Верхне-Алиинское месторождение (Забайкальский край) находится в 30 км от г. Балей. Оцененные запасы месторождения составляют: 1,6 млн тонн руды, 21 тонна с золота содержанием его в руде 13 г/тонну. Кроме того, в рудах содержатся: медь, висмут, мышьяк, сурьм, свинец и цинк.
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Предпринимателям Дальнего Востока открыли новые возможности интернет-маркетинга
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Микрокредитование сможет решить насущные финансовые проблемы
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.