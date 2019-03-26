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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Апреля, 18:23 |
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Резидент СПВ доставил на Сахалин морские суда для перевалки угля
Четыре самоходные баржи, каждая из которых имеет длину около 100 метров и грузоподъемность 7,5 тыс. т, были доставлены в сахалинский порт Корсаков на специальном грузовом судне Heavy Lift. В пути оно находилось около двух недель. После завершения таможенных процедур баржи своим ходом отправятся в порт «Шахтерск» Углегорского района Сахалинской области. В ближайшее время из Индонезии для «ВГК Стивидор» прибудет еще одно судно – плавучий терминал-перегружатель «RT GENOVA» грузоподъемностью 55 тыс. т. предназначенные для рейдовой отгрузки угля в Углегорском районе. По своим техническим характеристикам и производительности доставленные баржи не имеют аналогов на Дальнем Востоке, а перегружатель «RT GENOVA» - уникальный комплекс для России, в целом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Новые суда получили право плавания под государственным флагом РФ, они включены в российский реестр международных судов. Ожидается, что выход судов на рейд в акваторию порта «Шахтерск» произойдет в ближайшие 2-3 недели.
«Восточная Горнорудная Компания» (управляющая компания «ВГК Стивидор») намерена в этом году увеличить объем экспорта через порт «Шахтерск» на одну треть. Таким образом перевалка дойдет до 10 млн т угля в год. С помощью пяти новых судов будут обрабатываться еще более вместительные сухогрузы - балкеры типа Panamax грузоподъёмностью до 100 тыс. т.
Эксперты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта отмечают рост грузооборота морских портов Дальневосточного бассейна. Как отметил директор по транспортной и логистической инфраструктуре департамента инвестиционных проектов Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Роман Семенцов, по итогам 2018 года он увеличился по сравнению с предшествующим периодом на 4,5% и составил 200,5 млн тонн. «Почти половина грузооборота – это уголь. Объем угольных перевозок стабильно растет. Этому способствует запуск новых проектов в угледобывающей промышленности. Так, например, только наше Агентство сопровождает 20 инвестиционных проектов по строительству портов на Дальнем Востоке высокой степени проработки. Мы видим активность инвесторов в данном сегменте. Наше Агентство готово оказывать поддержку инвесторам, которые только находятся на начальной стадии, и тем, кто готов расширять уже существующую активность», – уточнил он.
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