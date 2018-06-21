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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Нам важно донести до общества новые подходы к развитию Дальнего Востока - Олег Скуфинский
В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Левинталь, директор ДВ института рынка Вадим Заусаев, директор ДВ филиала «МегаФона» Андрей Левыкин, сообщает пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
Олег Скуфинский рассказал о рабочей повестке Минвостокразвития, подчеркнув, что налаживается тесный диалог с региональными командами, экспертным и предпринимательским сообществом. По его словам, «чем больше дальневосточников будут понимать суть новых подходов к развитию региона, тем больше шансов достигнуть поставленных целей – опережающего развития». Вовлеченность общества в повестку Министерства очень важна, подчеркнул замминистра.
Он отметил, что вопросы развития Дальнего Востока ежемесячно рассматриваются на заседаниях под руководством Председателя Правительства РФ Д.Медведева. Новые полномочия Министерства, федеральная целевая программа, система управления развитием и реализация эффективных инвестиционных проектов наряду с целым пакетом законодательных инициатив формируют надежный фундамент экономического роста на Дальнем Востоке.
Проведенный ведомством анализ существующих ФЦП и госпрограмм показал существенное недофинансирование Дальнего Востока по отношению к другим регионам России. «Сегодня ни одна госпрограмма и федеральная целевая программа не будут приняты без согласования с Минвостокразвития, то же касается инвестпрограмм госкорпораций, - рассказал журналистам Олег Скуфинский. - Перед федеральными министерствами поставлена задача выделить в программах специальный раздел, посвященный Дальнему Востоку, для достижения задачи, поставленной Президентом России на опережающее развитие макрорегиона».
Олег Скуфинский рассказал также о проекте новой федеральной целевой программы развития Дальнего Востока до 2025 года. По его словам акцент сделан на проекты, которые позволят, не размывая федеральные и региональные ресурсы, сконцентрироваться на точках роста. На сегодня их предварительно отобрано 23. На рубль бюджетных инвестиций планируется привлечь 17 рублей частных инвестиций. При этом бюджетную поддержку получат проекты, отобранные специально созданной комиссией на основе утвержденных критериев, обеспечивающих максимальный эффект для развития региона
В Правительство РФ направлен проект закона, обеспечивающий создание территорий опережающего развития, где на специально сформированных площадках, с готовой инфраструктурой, налоговыми преференциями и клиентоориентированным управлением, будут создаваться новые предприятия, ориентированные на глубокую переработку и производство продукции с выходом на рынки АТР.
Министерство ставит своей задачей развитие конкурентной и инвестиционной среды в регионе. Это существенный ресурс для развития региона, который, по словам О.Скуфинского, может обеспечить привлечение большого объема частных инвестиций, способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Только в рамках госзаказа, обеспечив установленную законом квоту в 18%, в экономику малого и среднего бизнеса можно привлечь около 28 млрд. рублей.
В ходе встречи, организованной по инициативе Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» и журнала «Дальневосточный капитал», были также подняты вопросы экономического сотрудничества с Китайской народной республикой, развития транспортной инфраструктуры, создания условий для закрепления в регионе населения.
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