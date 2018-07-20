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05 Июля 2012, 20:19 | Регион сегодня

Глава Минэнерго России и гендиректор ОАО «ДВЭУК» приняли участие в заседании Госкомиссии по развитию Дальнего Востока

Министр энергетики РФ Александр Новак и генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко вошли в состав Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Первое заседание в обновленном составе, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, состоялось 2 июля во Владивостоке.

Главной темой заседания стал вопрос «О дополнительных мерах по обеспечению транспортных связей труднодоступных территорий Дальнего Востока и Сибири». С соответствующими докладами выступили главы федеральных министерств и органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители предприятий транспорта, угледобычи и металлургии.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года развитие транспортной инфраструктуры является приоритетным направлением.

«Для того чтобы обеспечить устойчивые транспортные связи на Дальнем Востоке и в Сибири, повысить доступность услуг воздушного транспорта для населения, реализуется целый комплекс специальных программ. На эти цели из федерального бюджета выделено в этом году около 8,5 млрд рублей», – сказал премьер-министр РФ.

Министр энергетики РФ Александр Новак, накануне обсудивший с руководителями энергокомпаний инвестиционные проекты развития дальневосточного энергокомплекса, в ходе заседания Госкомиссии отметил, что тема развития транспортной инфраструктуры, безусловно, затрагивает и вопросы энергообеспечения.

«Мы провели здесь, во Владивостоке, совещание по развитию электроэнергетики Дальневосточного федерального округа. Я хочу сказать о том, что в настоящее время министерством энергетики разработана и утверждена комплексная программа развития электроэнергетики Дальнего Востока на период до 2025 года», – сообщил он.

Глава Минэнерго России напомнил, что эта программа предусматривает ввод 4,2 ГВт генерирующих мощностей, 14 580 км электросетей, увеличение коэффициента использования установленной мощности с 39% до 54% и снижение удельных расходов топлива на выработку 1 кВт·ч на 15%.

«Учитывая, что Минтранс сегодня доложил и о новых своих проектах, о новых задачах по увеличению и расширению транспортных узлов, мы договорились в течение месяца совместно синхронизировать, в том числе и потребность в обеспечении энергетической инфраструктуры», – добавил Александр Новак.

Первый вице-премьер РФ, председатель Госкомиссии Игорь Шувалов обратил внимание присутствующих на необходимость определения первоочередных проектов, которые будут реализованы, несмотря на любые сложности, с которыми столкнется российская и глобальная экономики.

«Необходимо понять: под эти проекты, которые мы сегодня обсуждали, начиная от РЖД и заканчивая авиаперевозками, субсидированием перевозок для поддержки граждан с тем, чтобы они перемещались между регионами и центральной частью России, – какие проекты мы сможем реализовывать с вами в первую очередь, если будет происходить сжатие мировой экономики», – отметил Игорь Шувалов.

По его словам, в свете рассмотрения вопросов транспортной и энергетической инфраструктуры, как базовых институтов развития ДФО, также требует незамедлительного решения прикладная задача по подготовке государственной программы развития Забайкалья и Дальнего Востока.

В настоящее время разрабатывается новая редакция федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 2014-2018 годы», в которой будут определены объемы финансирования, необходимые для решения всего комплекса задач развития восточных регионов России. ФЦП станет основным инструментом реализации стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, сообщает пресс-служба ОАО «ДВЭУК».

Досье: Распоряжением Правительства РФ от 28 июня 2012 года утвержден обновленный состав Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Возглавил Госкомиссию Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, заместителями председателя стали глава Минрегиона России Олег Говорун, министр по развитию Дальнего Востока – полпред президента РФ в ДФО Виктор Ишаев, полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский, ответственный секретарь – помощник Первого заместителя Председателя Правительства РФ Константин Чагай.

Всего членами Госкомиссии стали 40 человек из числа глав федеральных министерств и органов исполнительной власти субъектов РФ, представителей Госдумы и Совета безопасности России, научных деятелей, а также руководителей Внешэкономбанка  госкомпаний – ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ДВЭУК», ОАО «РЖД».

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» выступает основным бюджетополучателем госинвестиций, выделяемых на реализацию проектов опережающего  развития энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока.

ОАО «ДВЭУК» принимало активное участие в разработке комплексной программы развития энергетического комплекса ДФО на период до 2025 года. Большинство  инвестиционных проектов, предложенных компанией, включены в состав программы.

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