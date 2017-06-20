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05 Июля 2017, 10:54 | Регион сегодня

Среди резидентов Cвободного порта Владивосток формируют "ядерную группу"

Членами Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток стали еще 12 компаний. Такое решение было вынесено на заседании Совета ассоциации, которое прошло 29 июня. На сегодняшний день в составе организации - 18 резидентов.

«Мы сейчас формируем пул самых активных предпринимателей, резидентов Cвободного порта Владивосток, как сейчас модно говорить - «ядерную группу», то есть группу проактивных людей объединенных общей целью с экспертными знаниями в своих областях. В планах этого года сформировать состав из 40-50 резидентов, наиболее вовлеченных и заинтересованных в решении вопросов свободного порта Владивосток» - прокомментировал Антон Скорик, Председатель Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток.

Новыми членами Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток стали такие компании как:

ООО Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» - создание завода по производству пиломатериалов на территории Приморского края;

ООО «Зима Южная» – строительство жилого комплекса в Надеждинском районе. «Считаю, что организация совместной работы с заинтересованными резидентами в рамках Ассоциации, будет способствовать выработке практических решений по существующим вопросам и как следствие к созданию комфортных условий ведения бизнеса» - генеральный директор ООО «Зима Южная» Алексей Бойко;

ООО «ДВ-Инжиниринг» - создание производственного кластера, специализирующегося на выпуске оборудования инженерных систем;

ООО «Восточный луч» - строительство жилого комплекса «Зеленый угол»;

ООО «Реабилитолог» - создание высокотехнологичного медицинского центра в области регенеративной кардиологии и сосудистой медицины, заболеваний позвоночника и травматологии;

ООО «Стройпроект» – строительство многоэтажных жилых домов в г. Владивостоке;

ООО «Артаяр» - строительство крупного торгово-развлекательного центра «Калина Молл» во Владивостоке;

ООО «Зеленхоз» - строительство многоквартирного жилого дома в г. Владивостоке;

ООО «Мега-Лоджистик» - строительство складского логистического продовольственного комплекса;

ООО «ДЮК Авеста» -  строительство транспортно-логистического комплекса в г. Артёме со складом класса А (площадью 30 000 кв. м) и контейнерным терминалом (с грузооборотом 420 000 тонн в год);

ООО «Комкон-2» - строительство многофункционального бизнес-центра в г. Владивостоке;

ООО «ДНС Лес» - создание завода по производству OSB плит в Спасске-Дальнем.

Новых членов Ассоциации поддержки резидентов Cвободного порта Владивосток объединяет желание взаимного сотрудничества и выработки совместных практических решений.

Можно подвести первые итоги деятельности Ассоциации. Подготовлены и направлены в Минвостокразвития предложения по созданию земельной комиссии при наблюдательном совете свободного порта Владивосток, подготовлено заключение по законопроекту о едином налоге для резидентов. Проведен ряд рабочих встреч по решению вопроса запретного района военного лесничества Минобороны РФ. Активно Ассоциация принимает участие в мероприятиях и продвигает проекты резидентов на международный уровень.

«Дальнему Востоку сегодня уделяется огромное внимание федеральной власти, приложено немало усилий для того, чтобы дать старт экономике нового поколения. Принятый Федеральный закон «О Cвободном порте Владивосток» – это только первый и очень важный шаг, но впереди много работы по практическому применению и усовершенствованию всех мер государственной поддержки. Поэтому с уверенностью могу сказать, что двери Ассоциации открыты, и мы рады принять в команду активных резидентов свободного порта Владивосток для совместной работы в этом направлении» - Исполнительный директор Ассоциации поддержки резидентов СПВ Гарин Денис.

Досье "Дальневосточного капитала": Ассоциация поддержки резидентов свободного порта Владивосток – некоммерческая организация, созданная по инициативе наиболее активных резидентов с целью создания эффективного инструмента для диалога между бизнесом и властью. Одним из главных приоритетов Ассоциации является объединение усилий всех предпринимателей по вопросам развития свободного порта Владивосток. Сайт: http://freeport-vl.ru/

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: СПВ  свободный порт владивосток  ассоциация 


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