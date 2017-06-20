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Четверг| 20 Июля, 12:07 |
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Соглашение по развитию МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" подписано Россией и Китаем
Глава Минвостокразвития России Александр Галушка и Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн 4 июля подписали меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Церемония состоялась в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Согласно меморандуму, стороны планируют оказывать содействие созданию необходимой для развития МТК инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, пункты пропуска и системы связи. Также будут приняты меры для упрощения процедур, сокращения расходов и времени таможенного оформления транзитных грузов.
"Совместное развитие МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» является важной составляющей сотрудничества по сопряжению Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Это новый качественный этап взаимного развития государственных стратегий Дальнего Востока и Северо-Востока Китая", - комментирует министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Кроме того, стороны намерены увеличить объем грузовых перевозок, усилить сотрудничество между портами Дальнего Востока России и портами Китая, поддерживать строительство международных логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции.
"В плане развития транспортных коммуникаций мы приветствуем российское предложение о развитии и строительстве международных транспортных коридоров в Приморье и готовы в нем участвовать", - рассказал Председатель КНР Си Цзиньпин.
Координировать реализацию проекта будет специально созданная межведомственная рабочая группа. Она займется подготовкой технико-экономического обоснования проекта, согласованием условий реализации инвестпроектов в рамках МТК, изучением вопросов формирования грузовой базы, совершенствованием механизмов регулирования МТК.
Управлением и эксплуатацией транспортных коридоров займется совместная управляющая компания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Отметим, что меморандум подразумевает экономическое развитие не только самих транспортных коридоров, но и прилегающих к ним территорий. Россия и Китай намерены оказывать поддержку инвесторам двух стран в реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием транспортных коридоров. Для этого стороны намерены открыть Центр поддержки китайских инвесторов и предприятий на Дальнем Востоке.
Напомним, в МТК «Приморье-1» входит маршрут Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхэ – Пограничный (Дуннин – Полтавка) – Уссурийск – порты Владивосток / Восточный / Находка. МТК «Приморье-2» должен связать Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – порт Зарубино.
Поддержка сотрудничества в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, в том числе разработка документов по сотрудничеству в области развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» была зафиксирована в совместном коммюнике по итогам двадцать первой регулярной встречи глав правительств России и Китая в ноябре 2016 года.
В декабре Правительство России утвердило Концепцию развития международных транспортных коридоров. В настоящий момент российской стороной проделана большая работа по расширению возможностей по транспортировке грузов в рамках существующих МТК.
«Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» работают круглосуточно. Мы упростили режим контроля – вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган. Мы предоставили право электронного декларирования грузов. Кроме того, 22 июня Правительство России определило местом прибытия транзитных грузов из Китая морские порты Зарубино, Посьет, Владивосток, Восточный и Находку, то есть таможенный контроль в их отношении будет осуществляться в морских портах, а не при пересечении сухопутной границы», - заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.
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