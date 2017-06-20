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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Июля, 12:06 |
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"Медиаполигон": Для развития Дальнего Востока необходимо создать общую медиасреду
Основной темой круглого стола стало вовлечение общественников и бизнеса в часть общегосударственной стратегии развития Дальнего Востока.
Спикеры отметили, что для развития региона необходимо создать общую медиа-среду – специальную пресс-службу, ориентированную на внутреннюю социальную повестку.
— Создание социальной пресс-службы необходимо для посредничества между медиа и НКО. Этот должен быть бюджетный центр, который будет совмещать интересы общественников и медиа сферы. Все изменения в регионе идут из изменения сознания человека. Когда изменяется позиция власти, меняется и корпоративная социальная позиция. У нас есть доброта людей — это уже, несомненно, хорошая база, — отметила координатор союза «Во имя добра» Валерия Костина.
Также необходимо уходить от дотирования и скучного пиара — СМИ и НКО должны объединять общие интересы.
Круглый стол "Как нам развивать Дальний Восток", г. Владивосток, 4 июля 2017 г.
— Себя нужно двигать через истории. Нам это нужно, именно история вызывает эмоции. Штат СМИ очень ограничен. Конечно, у нас есть долгосрочное планирование и на большие праздники есть распределение. Однако мы бы хотели получать план в начале года и обсуждать его. Но не все НКО готовы делиться своими историями, — рассказала заместитель директора по связям с общественностью Медиахолдинга «Примамедиа.рф» Елена Овсянникова.
Как отметила представитель Дальневосточного общественного движения «Маяк» Дарья Пус, поддержка идет от волонтеров, но нет от СМИ.
— Неоднократно звучало, что через 20 лет темы НКО будут не актуальны, потому что не будет инвалидов. На мой взгляд, это не так. В идеальном будущем темы благотворительности будут популярны сами собой, — подчеркнул руководитель некоммерческой организации «Благое дело» Геннадий Антропов.
В заключении, продюсер Медиаполигона Наталья Телегина отметила, что сейчас важно отходить от категории пресс-релизов — общественники должны уметь рассказать о себе и своем деле. У организаторов проекта уже возникла идея создания школы журналистики для людей с ограниченными возможностями и для всех НКО и фондов.
— Мы пытаемся создавать социальную сеть, в которой меньше шума, а больше реальности. Мы развиваем платформу les.media, которая будет объединять реальные проекты, — заключил главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин.
Напомним, что Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» проходит с 3 по 8 июля. Неделя проекта будет включать массу мероприятий, как для участников, так и для СМИ и активных горожан Дальнего Востока.
Завершится семинар 24-часовой мультимедийной трансляцией «Дальний Восток. Созидатели-24», которая пройдет 7 июля с 6:00 до 8 июля 6:00 2017 года. Сотни участников расскажут о самых интересных и живых людях Дальнего Востока одновременно из разных городов в течение целых суток.
Медиаполигон «Дальний Восток. Созидатели» пройдет в рамках Программы Общественного совета «В добром крае – добрые дела!» при содействии Минвостокразвития России, Фонда «Соработничество», Фонда президентских грантов и сетевой платформы «Восточный вектор».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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