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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 14:59 |
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2019-й станет перекрестным годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
Распоряжение «О проведении Года Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам и Года Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном сайте Кремля.
Перекрестный год пройдет в целях дальнейшего развития российско-вьетнамских отношений, говорится в распоряжении.
Документом также утвержден состав Российской части организационного комитета по подготовке и проведению перекрёстного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России. Председателем оргкомитета с российской стороны назначен вице-премьер Максим Акимов. В его состав также вошел заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
Российская часть оргкомитета будет обеспечивать координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти российских регионов и организаций, а также взаимодействовать с Вьетнамской частью оргкомитета для реализации мероприятий плана перекрестного года.
Отметим, в 2019 году будет отмечаться 25-летие основополагающего двустороннего договора о дружбе между двумя государствами. В июне 2017 года в ходе визита вьетнамского лидера в Россию Владимир Путин предложил провести перекрестный год двух стран в 2019 году.
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