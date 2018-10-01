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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 06 Октября, 02:21 |
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Дальневосточная магистраль отмечает с 15-летие ОАО "РЖД"
В ходе конференции, проходившей в формате круглого стола, партнеры отрасли подвели итоги совместной работы и поздравили железнодорожников.
В приветственном слове начальник Дальневосточной магистрали Николай Маклыгин выразил благодарность партнерам за слаженную работу в решении общих задач:
– Все эти годы мы встречали в вашем лице взаимопонимание и поддержку. Вы были и остаетесь надежной опорой в решении наших общих задач. Без каждого из вас мы не достигли бы результатов, которыми Дальневосточная дорога по праву гордится.
За 15 лет работы в составе холдинга «Российские железные дороги», с 2003 года, на ДВЖД возросли показатели погрузки на 15%, вес поезда на 15%, производительность локомотива в 1,2 раза, объем перевозочной работы в 2 раза, в 2,4 раза возрос грузооборот международных пограничных переходов. За эти годы перевезено почти 280 млн пассажиров, погружено 566 млн тонн грузов. В региональные бюджеты перечислено около 130 млрд рублей.
Ежегодно в развитие железнодорожной инфраструктуры Дальневосточной магистрали вкладываются миллиарды рублей, обновляется путь, на дорогу поступает новый локомотивный парк, возрастают скорости и надежность доставки грузов, пропускные и провозные способности линий. В настоящее время перед Дальневосточной магистралью стоят еще более амбициозные задачи: в ближайшие годы ОАО «РЖД» предстоит обеспечить увеличение провозных способностей БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в год.
Лучшим бизнес-партнерам, которые много лет успешно работают с железной дорогой, были вручены благодарственные дипломы. В их числе ЗАО «Дальтрансуголь», АО «РН-Транс», АО «Восточный порт», АО «ННК-Транс», АО «Первая грузовая компания», ООО «Кимкано-Сутарский ГОК», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ООО «Торэкс-Хабаровск», ООО «Восточная стивидорная компания».
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