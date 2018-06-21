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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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Назначен глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Ранее он занимал руководящие позиции в сфере управления персоналом и развития бизнеса в таких компаниях, как НПФ Телеком-Союз (группа О1), ФГУП Почта России, ОАО АНК Башнефть, IBM Россия/ Восточная Европа, En+ Group Ltd, ОАО СУЭК, Лиггетт-Дукат, Филипп Моррис.
На новой должности Валентин Тимаков будет отвечать за практическую реализацию одного из приоритетных направлений новой социально-экономической политики, реализуемой на Дальнем Востоке – обеспечение трудовыми ресурсами инвесторов и резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и других перспективных проектов.
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Агентство является современным и компактным механизмом, способным обеспечить качественными кадрами инвестиционные проекты в макрорегионе. Агентство создано 14 сентября этого года.
«Валентин Тимаков – опытный специалист в области работы с персоналом. В качестве заместителя генерального директора ФГУП «Почта России» он успешно взаимодействовал с Профсоюзом работников связи в сфере регулирования социально-трудовых отношений, развития социального партнерства, совершенствования системы оплаты и стимулирования труда, реализации кадровой политики. Его, как руководителя, отличает инициативность, поиск новых современных подходов к решению проблемных задач», - отметил председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.
По словам главы Агентства Валентина Тимакова, каждый клиент Агентства получит персонифицированное сопровождение по вопросам привлечения, оценки, удержания и администрирования персонала. Инвесторы смогут получить от Агентства информацию о рынке труда и заработной плате в регионе, действующих на территории социальных льготах и гарантиях; сервис по подбору и обучению персонала, поддержку в решении вопросов жилья и социальной инфраструктуры.
«Об эффективности Агентства можно будет судить по уровню удовлетворенности клиентов, по внедрению в макрорегионе системных решений в области занятости, подготовки специалистов, профориентации, а также реализации значимых социальных проектов», - подчеркнул Валентин Тимаков.
Для удобства клиентов на территориях опережающего социально-экономического развития Агентство создаст центры обслуживания. Основной специализацией центров будет предоставление услуг резидентам и инвесторам по администрированию персонала, в том числе иностранных работников. Также Агентство будет отвечать за формирование управленческих команд органов власти Дальневосточного федерального округа в части подбора, оценки, обучения персонала и создание стратегического кадрового резерва госслужащих.
Досье "Дальневосточного капитала": Создание Агентства предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (статья 32 пункт 3). Как отметил на пленарном заседании Дальневосточного экономического форума глава государства Владимир Путин, «Дальний Восток нуждается в квалифицированных специалистах, учёных, инженерах, управляющих, организаторах производства, рабочих с уникальной квалификацией и компетенциями. Поиском и привлечением таких людей будет заниматься специально созданное на Дальнем Востоке Агентство по развитию человеческого капитала».
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