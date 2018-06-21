Назначен глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
01.07 |
Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
30.06 |
Фуникулер Владивостока сделал подарок жителям и гостям в День города
30.06 |
Еще одну незаконную автостоянку ликвидировали во Владивостоке
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Ноября 2015, 20:16 | Регион сегодня

Назначен глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Генеральным директором Агентства по развитию человеческого капитала – одного из основных институтов развития Дальнего Востока –– назначен Валентин Тимаков, занимавший до этого должность помощника Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Ранее он занимал руководящие позиции в сфере управления персоналом и развития бизнеса в таких компаниях, как НПФ Телеком-Союз (группа О1), ФГУП Почта России, ОАО АНК Башнефть, IBM Россия/ Восточная Европа, En+ Group Ltd, ОАО СУЭК, Лиггетт-Дукат, Филипп Моррис.

На новой должности Валентин Тимаков будет отвечать за практическую реализацию одного из приоритетных направлений новой социально-экономической политики, реализуемой на Дальнем Востоке – обеспечение трудовыми ресурсами инвесторов и резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и других перспективных проектов.

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Агентство является современным и компактным механизмом, способным обеспечить качественными кадрами инвестиционные проекты в макрорегионе. Агентство создано 14 сентября этого года.

«Валентин Тимаков – опытный специалист в области работы с персоналом. В качестве заместителя генерального директора ФГУП «Почта России» он успешно взаимодействовал с Профсоюзом работников связи в сфере регулирования социально-трудовых отношений, развития социального партнерства, совершенствования системы оплаты и стимулирования труда, реализации кадровой политики. Его, как руководителя, отличает инициативность, поиск новых современных подходов к решению проблемных задач», - отметил председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

По словам главы Агентства Валентина Тимакова, каждый клиент Агентства получит персонифицированное сопровождение по вопросам привлечения, оценки, удержания и администрирования персонала. Инвесторы смогут получить от Агентства информацию о рынке труда и заработной плате в регионе, действующих на территории социальных льготах и гарантиях; сервис по подбору и обучению персонала, поддержку в решении вопросов жилья и социальной инфраструктуры. 

«Об эффективности Агентства можно будет судить по уровню удовлетворенности клиентов, по внедрению в макрорегионе системных решений в области занятости, подготовки специалистов, профориентации, а также реализации значимых социальных проектов», - подчеркнул Валентин Тимаков.

Для удобства клиентов на территориях опережающего социально-экономического развития Агентство создаст центры обслуживания. Основной специализацией центров будет предоставление услуг резидентам и инвесторам  по администрированию персонала, в том числе иностранных работников. Также Агентство будет отвечать за формирование управленческих команд органов власти Дальневосточного федерального округа в части подбора, оценки, обучения персонала и создание стратегического кадрового резерва госслужащих.

Досье "Дальневосточного капитала": Создание Агентства предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (статья 32 пункт 3). Как отметил на пленарном заседании Дальневосточного экономического форума глава государства Владимир Путин, «Дальний Восток нуждается в квалифицированных специалистах, учёных, инженерах, управляющих, организаторах производства, рабочих с уникальной квалификацией и компетенциями. Поиском и привлечением таких людей будет заниматься специально созданное на Дальнем Востоке Агентство по развитию человеческого капитала».

 Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: персонал  кадры 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика