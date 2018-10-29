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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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05 Ноября 2018, 15:51 | Регион сегодня |
Население Дальнего Востока увеличилось на 2 млн человек
Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
Приказом президента России Дальневосточному федеральному округу были переданы Бурятия и Забайкальский край. Прежде они входили в состав Сибирского федерального округа, пишет газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче двух субъектов Федерации — Республики Бурятия (численность населения по данным Росстата составляет 984 511 чел.) и Забайкальского края (общая численность населения составляет 1 072 806 чел.) — Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Прежде они входили в состав Сибирского федерального округа (СФО). Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Подписан, согласно официальной бумаге, он был накануне, 3 ноября.
Изменения согласно указу были внесены в документ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года (именно там содержится перечень регионов, входящих в федеральные округа). По приказу Путина теперь в состав Сибирского федерального округа входят десять регионов вместо 12, а территория Дальневосточного федерального округа расширилась за счет передачи ему Республики Бурятия и Забайкальского края (всего в ДФО теперь 11 субъектов).
Полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе является Юрий Трутнев, в Сибирском федеральном округе — Сергей Меняйло.
Теперь правительству, как подчеркивается в указе президента, в трехмесячный срок будет необходимо «привести свои акты в соответствие с настоящим документом», а руководителю администрации президента Антону Вайно «утвердить структуру и штатную численность аппаратов» полномочных представителей главы государства в СФО и ДФО.
В силу указ, как отмечается в документе, вступает со дня его подписания.
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