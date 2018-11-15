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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 05 Декабря, 21:03 |
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Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
Тверская площадь в Москве до 9 декабря превратится в Дальневосточный Федеральный округ в миниатюре.
Каждый субъект макрорегиона обзавелся специальными павильонами, на территории которых развернется ярмарка. Корреспондент журнала "Дальневосточный капитал" прогулялся по Тверской и оценил интерес москвичей и гостей столицы к Дальнему Востоку.
Тверскую площадь с 3 декабря с двух сторон обступают павильоны регионов Дальнего Востока. Причем к девяти дальневосточным регионам оперативно присоединился как минимум один «новообращенный» субъект – Республика Бурятия.
В рамках ярмарки проходят тематические мастер-классы по прикладному искусству, дегустации. Посетители выставки могут попробовать рыбу, приобрести мед и другие гастрономические специалитеты. Примечательно, что на выставке по доступным ценам представлены продукты, которые не так легко достать даже дальневосточнику: морские деликатесы, дикоросы и натуральные травяные сборы. Каждый регион также предлагает к продаже свой набор необычных сувениров.
По периметру территории выставки размещены фотографии заповедников Дальнего Востока. Между павильонами регионов притаились фигурки медведей и предметы быта коренных народов ДФО. А на главной сцене площади проходит настоящее шоу национальных коллективов с ритуальными песнями и танцами под звуки шаманского бубна. Именно эти представления пользуются особой популярностью у гостей выставки.
Ярмарка Дальнего Востока стала только первой частью большого мероприятия. Вторая - фестиваль Дальнего Востока - пройдет с 13 по 15 декабря В рамках деловой программы состоятся лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков, в которых примут участие министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, депутат Госдумы, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и многие другие.
Во время фестиваля будут работать стенды, демонстрирующие экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические и природные особенности регионов Дальнего Востока. На мероприятии также будет дан старт Олимпиаде «Ближе к Дальнему», которая позволит школьникам получить дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы региона.
В павильоне «Центр туризма Дальнего Востока» приморский Туристско-информационный центр представляет богатый турпотенциал края. Здесь можно получить путеводители по региону и буклеты о туристских объектах, познакомиться с лучшими маршрутами по Приморью и узнать о том, как лучше добраться до Владивостока.
Наталья Комиссарова, фото автора.
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