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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Января, 10:41 |
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Утверждена концепция развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"
Документ опубликован на сайте Правительства Российской Федерации.
Данное решение прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Галушка: «Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» призваны соединить китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края. Китайские грузовладельцы смогут экономить на времени и стоимости доставки экспортно-импортных и каботажных грузов, а Дальний Восток России, российская транспортная отрасль получат значительные инвестиции и доходы. Это практический пример взаимовыгодного сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке, сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути».
Документом предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Также предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны.
Основные объекты портовой и дорожной инфраструктуры предполагается создавать с приоритетом на частные инвестиции. Для создания и управления транспортными коридорами, совершенствования режима регулирования перевозок транзитных грузов предусмотрено создание совместной управляющей компании. Координация работ по созданию МТК возлагается на проектный офис, создаваемый в Правительстве Российской Федерации.
По оценкам международных экспертов, объем грузопотока по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оценивается в 45 млн тонн зерновых и контейнерных грузов к 2030 году (23 млн тонн зерновых и 22 млн тонн контейнерных грузов, 1,8 млн TEU – контейнеров в 20-футовом эквиваленте). Дополнительная выручка портовых и транспортных компаний к 2030 году оценивается в 91 млрд рублей в год (портов – 40 млрд руб, железнодорожного и автодорожного транспорта - 51 млрд рублей).
Проведенные расчеты показывают, что инвестиции в создание МТК окупаются за 10 лет с доходностью 10% годовых.
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