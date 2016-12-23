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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Января, 10:40 |
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До 1 марта на Дальнем Востоке будет создан ТОР "Нефтехимический"
Президент России Владимир Путин дал Правительству России, Администрации Приморского края и госкомпаниям ряд поручений по государственной поддержке проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
В частности, в соответствии с поручением главы государства до 1 марта 2017 г. на Дальнем Востоке будет создан ТОР «Нефтехимический», сообщили "Дальневосточному капиталу" в Минвостокразвития РФ.
Также Правительство России рассмотрит вопросы включения в государственные и федеральные целевые программы мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК и финансирования такого строительства за счёт федерального бюджета.
Ряд поручений касается мер поддержки со стороны региональных властей. Администрации Приморского края рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в соответствующие госпрограммы региона мероприятий по строительству объектов водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования регионального значения и объектов социальной инфраструктуры ВНХК. Совместно с органами местного самоуправления региональные власти также рассмотрят вопрос о предоставлении земельных участков для строительства комплекса.
Предполагается, что технологическое присоединение объектов ВНХК к электрическим сетям будет происходить в приоритетном порядке. Такая рекомендация дана энергетическим компаниям. В свою очередь «Газпром» и газоснабжающие организации в приоритетном порядке обеспечат присоединение комплекса к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, а РЖД обеспечит приоритетную доставку грузов для строительства ВНХК.
Как отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка, строительство ВНХК, как и другие крупнейшие проекты, требует координации усилий федеральных, региональных и муниципальных властей, государственных компаний. «Этот проект принесет Дальнему Востоку инвестиции в объеме более 1 трлн рублей. Это значительная сумма. Безусловно, эти инвестиции будут реализованы не за год и не за два», – отметил Александр Галушка, подчеркнув, что за проектом ВНХК стоит создание тысяч новых рабочих мест для дальневосточников.
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