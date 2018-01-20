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Дальний Восток пополнился новыми проектами на миллиарды рублей
По соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», инвесторы вложат в свои проекты более 2 млрд рублей и создадут 477 рабочих мест.
Под нужды предприятия «Агро Фабрика» в январе 2018 года Правительство России расширило границы ТОР «Приамурская», включив в нее земли Тамбовского района Амурской области. Благодаря изменению границ ТОР и предоставляемым преференциям резидент построит комбикормовый завод мощностью 68,4 тысяч тонн для выпуска полнорационных кормов на основе кукурузы и сои, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В ТОР «Камчатка» компания «ВИТЯЗЬ-АВТО» создаст мощный завод по переработке минтая и иных видов рыб. Производитель будет выпускать свыше 100 тонн готовой продукции в сутки. Широкий ассортимент рыбной продукции включит филе индивидуальной заморозки, филе блочное, стейки, тушки потрошенные, а также рыбный фарш и рыбную муку из минтая, трески и лососевых пород рыб.
Резидент ТОР «Горный Воздух» ООО «Бриллиант» намерено построить в столице Сахалинской области девятиэтажный гостиничный комплекс на 150 номеров и современной конференц-инфраструктурой. Управлением нового отеля уровня «4 звезды», окончание строительства которого планируется в 2020 году, займется международный оператор Hilton.
«Близость спортивно-развлекательных и туристических объектов избавляет нас от необходимости создавать на базе гостиницы обширную дополнительную инфраструктуру. Гости отеля, приезжающие с туристическими или бизнес-целями, смогут пользоваться уже доступными сервисами, как в зимнее, так и в летнее время», - отмечает Константин Резницкий.
Девять положительных решений о заключении соглашений с потенциальными резидентами территорий опережающего развития на прошлой неделе приняло АО «КРДВ». Сумма инвестиций рассмотренных проектов составила 14,4 млрд рублей, при их полной реализации в регионе появится 1481 новое рабочее место.
Компании «ГБК «Царицыно» и «Солнечный город» планируют построить гостиничные комплексы в ТОР «Горный Воздух». В ТОР «Белогорск» ООО «Крепость» собирается создать комплекс по производству лего-кирипича. Помимо эстетичного внешнего вида лего-кирпич обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, а также повышенной прочностью.
Первым резидентом ТОР «Курилы» станет «Рыбокомбинат Островной» с проектом по организации выпуска высококачественной рыбной продукции на о. Шикотан. В рамках проекта планируется установка самого современного высокотехнологического оборудования для глубокой переработки водных биологических ресурсов. А к 2020 году компания намерена поэтапно обеспечить выпуск рыбных консервов, свежемороженой рыбы и филе, а также рыбной муки и жира в объемах до 252 000 тонн ежегодно. ООО «Рыбокомбинат «Островной» станет якорным резидентом ТОР «Курилы», созданной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2017 г № 992.
13 новых проектов стоимостью почти 2 млрд рублей планируют реализовать бизнесмены в свободном порту Владивосток. Положительные решения по инициативам инвесторов приняло АО «КРДВ». В планы будущих резидентов входит добыча золота и полезных ископаемых, строительство жилья и логистических объектов. Также в СПВ собираются производить бытовую химию и питьевую воду, открыть кафе и создать сеть магазинов для продажи фермерской продукции.
«Сегодня преобладает процесс не столько увеличения количества ТОР, сколько расширения их границ. Так удобнее инвесторам. Буквально на днях были расширены ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае и «Приамурская» в Амурской области. Почему так происходит? Приходит, например, инвестор на Сахалин, в Хабаровский или Приморский край, выбирает точку локации, которая ему интересна. Инвестору виднее, он лучше понимает, где ему проект реализовывать, он видит, где есть возможность сбыта продукции, какая логистика на территории, где находятся трудовые ресурсы. Сегодня преференции ТОР появляются именно в той точке Дальнего Востока, где это нужно конкретному инвестору. ТОР идет за инвестором, а не наоборот», - заявлял ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
На сегодняшний день количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 654. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,5 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится 75081 новое рабочее место.
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