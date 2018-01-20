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06 Февраля 2018, 09:10 | Регион сегодня |

Юрий Трутнев призвал повышать качество жизни на Дальнем Востоке

Формирование новых точек экономического роста должно стимулировать развитие социальной инфраструктуры и способствовать повышению качества жизни на Дальнем Востоке.

Об этом заявил в Нерюнгри вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по развитию ТОР «Южная Якутия».

«В этом году в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина мы вводим дополнительное финансирование, для того чтобы мы не только занимались повышением инвестиционной привлекательности, не только строили инфраструктуру, но и помогали создавать условия для жизни людей», – подчеркнул Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, здесь нужна «точечная целевая работа» в тех местах, где появляются новые объекты экономики, где нужно обеспечить людей школами, больницами, детскими садами. «Чтобы они приехали и могли нормально работать, их дети могли получать нормальное образование. Нужны учреждения культуры, спорта. Мы к этой работе приступили», - отметил он.

Как сообщил Юрий Трутнев, в пяти дальневосточных регионах уже прошли тематические совещания, на которых определены самые важные и приоритетные точки, в которых при помощи федерального бюджета будут строиться новые больницы, школы, детские сады, спортзалы, клубы. Также средства будут направлены на модернизацию системы среднего специального образования, поскольку проблема обеспеченности квалифицированными кадрами – одна из острейших при формировании новых производств. «Мы собственно создаем для людей нормальную инфраструктуру жизни», - резюмировал зампред федерального правительства.

Напомним, в настоящее время регионы разрабатывают комплексные планы социального развития центров экономического роста. Эти планы определяют ключевые точки роста и основные индикаторы до 2025 года. Они направлены на решение приоритетных вопросов социально-экономического и демографического развития субъектов, требующих участия федеральных органов исполнительной власти и компаний с государственным участием, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Есть два приоритета в развитии Дальнего Востока. Один – комплексное социальное обустройство новых точек экономического роста, городов и территорий, в которых реализуются новые инвестиционные проекты. Таких точек роста сегодня на Дальнем Востоке 44. Именно на этих «точках роста» и формируются планы развития. Для того, чтобы раскрыть их потенциал, нужна поддержка со стороны государства. И второй приоритет – достижение показателей развития социальной сферы Дальнего Востока выше среднероссийского уровня в предстоящие шесть лет. Реализация соответствующих мероприятий будет осуществляться в рамках специальных дальневосточных разделов отраслевых госпрограмм», - отмечал ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: трутнев  галушка 


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