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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Марта, 13:37 |
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Сбербанк запустил линейку премиальных кредитных карт
По картам новой линейки Сбербанк установил сниженные процентные ставки на 4-8 п.п. по сравнению с существующим предложением банка. Ставки по новым картам составляют 21,9% для клиентов с предодобренным предложением и 25,9% без него. Также по новым картам Сбербанк в 5 раз увеличил кредитный лимит – максимально возможный лимит составляет 3 млн. рублей (лимит для карт Сбербанка вне новой линейки – 600 тыс. руб.). Льготный период составляет 50 дней.
Карты с большими бонусами – Visa Signature и World MasterCard Black Edition доступны всем клиентам и позволяют возвращать до 10% от стоимости покупок. При оплате на любых автозаправках, а также за поездки на такси Gett и Яндекс.Такси держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при оплате во всех кафе и ресторанах — 5%, при покупках в любых супермаркетах — 1,5%. За все другие покупки Сбербанк начислит 0,5%. Один бонус СПАСИБО равен одному рублю скидки.
Премиальная карта Visa Signature Аэрофлот доступна клиентам Сбербанка, имеющим персональное предложение. При оформлении карты клиенту начисляется 1000 приветственных миль, а при оплате покупок картой её держатель получает 2 мили за каждые 60 рублей.
Для оформления новых кредитных карт не нужно оформлять пакет услуг, нет требования по поддержанию минимальной суммы остатков на счетах/вкладах или по минимальному безналичному обороту.
«Кредитные карты уже не «запасной кошелек», а повседневный инструмент для оплаты любых покупок. Чтобы клиенты с высоким уровнем дохода имели под рукой карту, удовлетворяющую их потребности, мы запустили линейку премиальных продуктов с кредитным лимитом до 3-х миллионов рублей, а для извлечения выгоды из повседневных расходов, мы снизили процентные ставки и помогаем вернуть до 10% от покупок. Профиль клиентов, для которых разрабатывались новые продукты, и текущая ситуация на рынке позволили нам предложить сниженные ставки и увеличенные лимиты по премиальным кредитным картам», – комментирует Игорь Ковалев, Исполнительный директор-начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка.
Подробнее о картах — на сайте.
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