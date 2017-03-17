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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Апреля, 19:51 |
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ВТБ гарантирует работы по строительству российской части мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ
Гарантии предоставлены для исполнения обязательств перед заказчиком - совместным российско-китайским предприятием по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлундзян)». Благодаря предоставленным гарантиям российский подрядчик получил первый аванс на проведение строительных работ.
С целью обеспечения контроля за целевым расходованием денежных средств ВТБ также осуществляет расширенное банковское сопровождение по контракту совместного предприятия и АО Асфальт.
Руководитель операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко прокомментировала: «Строительство моста - уникальный и масштабный проект, который имеет особое значение для развития приграничных территорий. Логистические центры, формирующиеся в предмостовых зонах, позволят значительно повысить товарооборот двух государств, что в том числе увеличит объем налоговых поступлений в бюджет Амурской области. Уже в этом году компания «Асфальт» произведет отсыпку более 3 миллионов кубометров земляного полотна, осуществит возведение фундаментов всех искусственных сооружений и 4 километра берегоукрепления».
По проекту длина подъездных дорог и мостового перехода Благовещенск-Хэйхэ составит 19,9 км, из них 6,5 км будут проходить по территории Китая, 13,4 км — по российской территории. Длина самого мостового перехода – 1 283,8 метра, ширина – 14,5 метра. Мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. По проекту срок строительства составляет 3 года, сдача объекта намечена на 2019 год.
Строительство моста предусмотрено соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики. После завершения строительства пограничный мостовой переход станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской границы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- ВТБ гарантирует работы по строительству российской части мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ
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