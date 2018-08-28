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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 10:51 |
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Министерство развития Дальнего Востока не претендует на полномочия других федеральных структур
"Я не исключаю, что в перспективе у нас будет восемь подобных министерств - это не значит, что не будет Минрегиона, ведь восемь территорий не могут идти кто куда, должна быть единая государственная политика. Другие федеральные ведомства (в том числе Минрегион и полпредство) продолжат работать в регионе в прежнем режиме", - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Полпред подчеркнул, что делегирование полномочий из федерального центра на места - нормальная практика.
По его словам, работа различных органов власти на Дальнем Востоке "должна быть логичной и мягкой", а министерству Дальнего Востока надо найти свое место среди других ведомств, "чтобы они работали, как работают".
"Полпредство будет работать в прежнем режиме, но усиливать направления по внутренней политике, контрольным направлениям, координацию правоохранительных органов - это дополняет задачи, стоящие перед министерством", - сказал глава ведомства.
Он добавил, что министерство должно обеспечить выполнение всего множества программ по развитию Дальнего Востока - и федеральных, и региональных, и отраслевых, и программ корпораций. Сейчас они разобщены и не решают общей задачи, поэтому управление этими программами должно быть организовано на должном уровне вместе с субъектами Федерации, сообщает Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
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