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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Инвесторы за неделю подали заявки на 8,8 млрд рублей в ТОР и Свободный порт Владивосток
Инвесторы представили на рассмотрение заявки на реализацию шести проектов с объемом инвестиций свыше 2,1 млрд рублей в пяти дальневосточных ТОР.
На Чукотке в ТОР «Беринговский» планируется разработать месторождение золота р. Толовка, правый приток р. Анадырь. Еще один проект связан с созданием электротехнической лаборатории.
На Сахалине в ТОР «Горный воздух» будет построен современный гостиничный комплекс на 150 номеров.
На Камчатке создадут тепличное хозяйство по выращиванию овощей.
В приморской ТОР «Надеждинская» будет построен новый завод по производству железобетонных изделий, строительных и отделочных материалов.
В ТОР «Комсомольск» (Хабаровский край) модернизируют сельскохозяйственный комплекс по выращиванию птицы и производству яиц.
Новые девять проектов с объемом инвестиций 6,7 млрд рублей могут быть запущены с помощью режима Свободного порта в Приморском крае, на Камчатке и Чукотке.
В Приморском крае планируется реализовать семь проектов в строительной сфере, производстве цветных металлов, пищевой промышленности. В частности, планируется три проекта по строительству жилых домов и торгово-развлекательного центра с объемом инвестиций 5,7 млрд рублей.
На Камчатке инвестор планирует обустроить зону отдыха «Халактырский пляж». На Чукотке предполагается создать производство газированной и негазированной питьевой воды первой категории для жителей городского округа Певек.
Денис Тихонов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока:
"Динамика проектов, которые заявляются на получение статуса в ТОР и СПВ, сегодня подтверждает возрастающий интерес со стороны бизнеса и эффективность капиталовложений на Дальнем Востоке. Сегодня рынок дальневосточного региона активно развивается и выглядит весьма привлекательно. Инвесторы находят перспективные ниши, прорывные технологии, запускают проекты и получают прибыль".
С момента реализации федеральных законов о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 632 заявки на общую сумму инвестиций более 1,8 трлн рублей и перспективой создать более 78 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ и ТОР являются 332 компании с объемом инвестиций на сумму более 763 млрд рублей и перспективой создать более 52 тысяч рабочих мест.
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